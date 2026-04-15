越共中央总书记、国家主席苏林与中共中央总书记、国家主席习近平举行会谈

越通社河内 ——越通社特派记者报道，4月15日上午，中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平在北京人民大会堂为越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林举行隆重的欢迎仪式。



欢迎仪式结束后，双方举行了会谈。



习近平对苏林在越共十四大圆满成功和越南完成国家领导职务健全工作后，首次出访即选择中国表示珍视，认为这充分体现了越南党和国家，以及苏林总书记、国家主席个人对越中传统友谊、全面战略合作，以及双边关系的高度重视与优先。



苏林通报了越共十四大的理论与实践新亮点，强调越南新一届党和国家领导希望同中国党和国家领导一道，不断培育两国传统友谊，推动具有战略意义的越中全面战略合作伙伴关系、越中命运共同体日益发展。



苏林热烈祝贺中国共产党、中国国家和人民取得的具有时代意义的成就，相信中国将顺利实施第十五个五年规划，胜利完成“第二个百年”奋斗目标，继续在地区和世界发挥日益重要的作用。



苏林重申，越南坚持独立、自主、自强、多边化和多样化的对外路线，其中始终将对华关系视为一贯主张、战略选择和首要优先，支持中国提出的全球发展、安全、文明和治理倡议，坚持奉行一个中国政策。

参加会谈的越方代表。图自越通社

习近平高度评价越南在社会主义建设和革新事业中取得的突出成就，强调中国支持越南坚持党的领导，推进社会主义建设，重申越南是中国周边外交的优先方向，相信在以苏林为首的越共新一届中央委员会的领导下，越南将胜利实现十四大提出的各项目标任务，早日成功实现两个百年奋斗目标，将越南建设成为社会主义定向的高收入发达国家。



在亲切、友好、坦诚的气氛中，两党、两国最高领导人就各自国家情况、两党两国关系以及共同关心的国际和地区问题进行了深入、全面的交流。



双方共同对近期两党两国关系的良好发展势头给予好评。两国高层互访频繁，合作机制日益全面，国防安全合作从交流转向更务实的合作，经贸、投资、交通互联互通合作取得多项新突破，地方合作、民间交流活跃，多边协调日益紧密。



双方强调，在国际形势复杂背景下，两党两国需要紧密团结，加强战略互信，政策、贸易、基础设施、能源对接，继续在新时代深化和提升越中关系水平，为地区和世界的和平、合作与发展作出切实贡献。



关于两党两国关系的发展方向，两位领导人一致表示将继续指导各级各部门紧扣“六个更”总体目标，保持高层交流，发挥党际渠道的重要引领作用，促进各领域务实合作，巩固双边关系的民意基础，在多边机制中密切协调，更好管控和解决分歧。



会谈中，双方正式宣布启动“2026-2027越中旅游合作年”。苏林建议双方研究在互利互惠基础上对前往特定地点的旅游团实行免签政策。



苏林表示，希望双方在新高度上加强政治互信和战略协调，推动高层交往，发挥并提升党际、政府、国会/人大、祖国阵线/政协等渠道全面合作的成效，加强理论交流和干部培训；加强外交、国防、公安等重点部门的务实合作，有效落实3+3部长级战略对话机制；相互支持各自国家成功举办2026、2027年APEC会议。



苏林还建议双方推动经贸、投资、旅游合作迈上新台阶，实现各自国家发展目标，集中资源提升战略基础设施互联互通，其中优先铁路合作；从单纯贸易转向实质性的经济联系，将双边贸易与基础设施互联互通、物流和市场对接相结合，建议中方最大限度为越方商品开放市场，努力推动贸易平衡、健康发展；推动投资、技术转让、发展配套产业，在越南形成完整的供应链和生产链；协调建立保障能源供应的合作机制；推进教育培训、科技、文化、民间交流和地方间合作；为越南留学生提供更多奖学金，推动两国知名大学之间的合作。

参加会谈的中方代表。图自越通社

习近平高度评价并赞同苏林的建议，建议双方深化政治互信和战略交流，发挥党际渠道的特殊作用，大力推进党建和国家治理经验交流，发挥外交、国防、公安3+3部长级战略对话机制作用，稳步推进两国的社会主义建设事业。



习近平建议落实好“一带一路”倡议与“两廊一圈”框架对接合作规划，加快战略基础设施互联互通，积极推动连接两国的三条标准轨铁路项目实施。



习近平欢迎更多越南优质商品进入中国市场，希望双方深化重点产业合作，加强生产链和供应链合作，鼓励中方企业到越南投资；加强科技政策对接，开展丰富的人文交流活动；积极落实全球发展、安全、文明和治理倡议，共同维护地区和世界的和平、稳定与繁荣。



双方一致同意管控好分歧，在国际法基础上推动符合越中关系新水平的合作，严格遵守东盟与中国在落实《东海各方行为宣言》（DOC）和推动早日达成实质、有效、符合国际法和1982年《联合国海洋法公约》的“东海行为准则”（COC）进程中所达成的共识。



苏林建议双方尊重彼此的正当合法权益，以和平方式解决分歧，确保符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》。



会谈后，苏林与习近平共同见证了两国有关机构在党际、公安、司法、经济、科技、生产链、供应链、民生、传媒和地方等领域合作文件的签署。



当天中午，苏林和夫人出席了习近平和夫人彭丽媛主持的隆重国宴和茶叙会。（完）