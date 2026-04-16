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越共中央总书记、国家主席苏林及夫人与旅居北京的越南人社群举行亲切会面

在对中国进行国事访问框架内，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人与旅居北京的越南人社群举行了亲切会面。此次活动具有深刻的意义，向广大旅华越侨与留学生传递了国家发展信心与愿景的强烈信号。

越共中央总书记、国家主席苏林及夫人与旅居北京的越南人社群代表合影。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林及夫人与旅居北京的越南人社群代表合影。图自越通社

越通社北京——在对中国进行国事访问框架内，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人与旅居北京的越南人社群举行了亲切会面。此次活动具有深刻的意义，向广大旅华越侨与留学生传递了国家发展信心与愿景的强烈信号。

与会越侨和留学生对国家领导人平易近人、温暖诚挚的风范表达了特别感佩。尽管国务活动日程极其密集，苏林总书记、国家主席仍抽出时间倾听并询问侨胞的生活情况与心声。这种亲切的交流方式极大地拉近了领袖与民众间的距离，增强了旅外侨胞对祖国的向心力。苏林的朴实举止、友善的目光以及开放的谈话方式，不仅营造了浓厚的情感纽带，更进一步巩固了侨界对国家未来发展前景的坚定信心。

旅京越南人社群对苏林提出关于将教育与科学技术定位为提升国家实力与国际地位的核心支柱这一愿景表示高度赞同。代表团此次体验中国现代高速铁路系统以及出席高等教育与创新论坛等务实活动，生动体现了越南领导层将高新技术作为下一阶段发展基石的坚定决心。

各界普遍认为，中国在科技成果转化、缩短地理距离及促进贸易方面的成功经验，是越南在发展过程中极具价值的参考借鉴。以此为动力，留学生群体不仅致力于寻求稳定的工作，更孕育了创业梦想，敢于在新纪元与深度融入国际的背景下，主动创造价值并发挥引领作用。

此次会面再次肯定了海外侨胞在连接、选择及向国内转移适用技术方面的“桥梁”作用，助力国家提升自主掌握技术的能力。侨胞代表强调，在建设强大越南的征程中，无论身处何地，每位越南人都始终心系祖国，愿为家乡贡献实实在在的力量。

此次活动不仅增强了越侨社群凝聚力，更广泛传播了海外越南人对国家建设与保卫事业的创新精神与责任意识。（完）

越通社
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