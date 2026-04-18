越南国会主席陈青敏出席IPU-152大会及访问意大利、土耳其之行取得丰硕成果

越通社河内——应各国议会联盟主席图利娅·阿克松（Tulia Ackson）、秘书长马丁·纯贡（Martin Chungong）的邀请，越南国会主席陈青敏和夫人率领越南高级代表团出席在土耳其伊斯坦布尔举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152），并在土耳其开展双边活动，以及对意大利进行正式访问。值此机会，越南外交部副部长邓黄江就陈青敏此行结果接受了媒体记者的采访。



邓黄江对越南为各国议会联盟第152届大会所做出的切实贡献做出评价时表示，越南代表团已主动、积极、负责任地参与，并为大会的共同成功作出了许多实质性的贡献。



陈青敏在各国议会联盟第152届大会一般性辩论会上发言时，全面评估了极其复杂、前所未有的世界形势。在此背景下，陈青敏认为，国际社会仍有理由对未来抱有信心和希望，这需要在全球和区域进行携手合作和国际团结，并在法律至上基础上依靠各国采取切实行动，致力于和平与发展。



陈青敏提出了三项建议以提升议会间合作的战略水平，其中包括：促进对话和建立信任，构建法律框架并监督国际承诺的落实，以及确保法律得到公平、平等地执行。



越南国会主席陈青敏会见各国议会联盟秘书长马丁·纯贡。图自越通社

在各国议会联盟第152届大会期间，按照轮换机制，越南已接任下一届IPU-153大会的东盟+3小组主席职务。越南提出了关于增强经济韧性及战略自主的倡议，强调议会在完善法律框架、支持企业和以人民为中心方面的作用。



越南所传递的信息及其提出的意见得到了许多成员国议会和与会代表的关注、积极评价和赞同，有助于证明越南积极、负责任地推动议会合作和巩固多边主义的形象。



除此之外，陈青敏还与各国议会领导人进行了一系列双边会晤与接触，从而增进了政治互信，推动在经贸、投资、科技、创新、数字化转型以及国防安全等多个领域的合作。



邓黄江谈到陈青敏访问土耳其和意大利的结果时表示，此访为促进越南与土耳其与意大利两国未来的关系创造了明显的新步伐。两国国家、议会、地方领导人都对此访给予高度重视。值得注意的是，意大利重申越南是值得信赖、具有诸多合作潜力的伙伴之一，承诺继续同行、支持越南加强与欧盟的关系。而土耳其则希望提升双边关系，视越南为亚太地区的重要伙伴。



通过对两国的访问，立法机构之间的合作关系得到了质的推动。陈青敏与意大利和土耳其议会议长均同意，保持议会间的频繁互访与接触，以增进相互了解、分享立法经验、完善体制，协调监督各领域协议和承诺的执行。



经济、贸易、投资被确定为此访的重点，已实现强劲的“质”的转变。 意大利同意双方需要更充分地利用《越欧自贸协定》，从而加强越南与欧盟对接。意大利继续支持推动欧盟各国批准《越欧投资保护协定》并解除对越南水产品的IUU黄牌警告。



越南国会主席陈青敏会见意大利总统塞尔焦·马塔雷拉。图自越通社

对于土耳其，双方一致同意推动以更平衡的方向扩大贸易规模，研究启动自由贸易协定谈判的可能性，从而有效开发两国经济的互补性以及各自在区域的门户位置优势。



三是、此访为推动双方在国防安全、教育培训、文化和民间交流等多个潜在领域的合作创造了新动力， 同时，扩展到创新、人工智能、绿色转型和能源转型等新领域。对于意大利，双方一致确定科技与创新是未来阶段的优先合作支柱之一。对于土耳其，工业、基础设施、物流和旅游等领域的合作被确定为充满潜力的方向。



借此机会，陈青敏会见了教皇利奥十四世（Leo XIV）和梵蒂冈国务卿皮埃特罗•帕罗林枢机，这是一项具有多重意义的事件。在与教皇和梵蒂冈国务卿的会晤中，双方都高兴地看到越南与梵蒂冈的关系取得了重要且实质性的进展，从双方高层领导人会晤到在越南设立梵蒂冈常驻代表处，特别是越南天主教徒宗教生活的良好发展，以及维持混合工作组等交流机制和有效活动。 （完）