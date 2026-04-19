推进国民教育现代化进程，全面提升人才培养质量，健全用才优才机制

教育培训部已颁布中小学生人工智能教育试点内容框架，预计自2026年初起开展实施，后续将进行评估、完善并推广。此举被视为为学生配备核心数字能力的必要举措，同时也帮助学生们学会以人文和可持续的方式应用人工智能。