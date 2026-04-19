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推进国民教育现代化进程，全面提升人才培养质量，健全用才优才机制

党中央要求继续坚定有力、有效落实第18号结论，重点聚焦关键任务，特别是推进国民教育现代化，提升人才培养质量，吸引并重用各类人才。

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#71号决议 #教育培训 #党建 #越共十四大
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