文化

2026年雄王祭祖日暨雄王庙会以及“祖地文化旅游周”隆重开幕

4月17日晚，富寿省委、人民议会、人民委员会及越南祖国阵线富寿省委员会在越池市雄王广场隆重举行主题为“神圣根源——雄王祖地”的2026丙午年雄王祭祖日暨雄王庙会以及“祖地文化旅游周”开幕式。

开幕式上的表演节目。图自越通社
开幕式上的表演节目。图自越通社

越通社河内——4月17日晚，富寿省委、人民议会、人民委员会及越南祖国阵线富寿省委员会在越池市雄王广场隆重举行主题为“神圣根源——雄王祖地”的2026丙午年雄王祭祖日暨雄王庙会以及“祖地文化旅游周”开幕式。

富寿省人民委员会副主席阮辉玉在仪式上致辞表示，富寿省作为越南民族的发祥地，承载着极其深厚的文化底蕴，拥有近1000处已获认可的遗迹、5项已被列入联合国教科文组织（UNESCO）名录的文化遗产，以及众多非物质文化遗产和国家宝物。

其中，最突出的是雄王庙历史遗迹区。这里是祭祀历代雄王的地方，与之相关的“雄王祭祀信仰”已被列为人类非物质文化遗产代表作名录。每年一度举行的雄王庙会是国家重大文化盛事，是全国同胞及海外侨胞寻根溯源、缅怀祖先功德、表达诚挚敬意的机会，同时也为巩固全民大团结做出重要贡献。

据阮辉玉先生介绍，2026年雄王庙会暨祖地文化旅游周在规模与内容上均实现了许多创新。各类文化、艺术、体育及旅游活动精彩纷呈，全省各地的积极参与为民众和游客营造了多元化的体验空间。街头民俗文化节的重新举办，更加有力地弘扬传统文化价值。

在祖地文化旅游周期间，富寿省向游客推介了诸多特色文化价值，包括春曲（Hát Xoan）、嘲曲（Hát Ghẹo）及军鼓演唱（Hát Trống Quân）等民俗艺术类型。此外，还重点推介了多个代表性景点，如西天遗迹区、三岛国家旅游区、龙谷茶山、清水热矿泉以及和平湖等。（完）

希刚乡在雄王庙历史遗迹区隆重举行给各位雄王敬香仪式。图片来源：越通社

给各位雄王敬香仪式隆重举行

4月17日（即农历三月初一），在雄王节暨2026年祖地文化旅游周开幕之际，富寿省希刚乡在雄王庙历史遗迹区隆重举行给各位雄王敬香仪式。

越通社
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