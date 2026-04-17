题为“本源”的绘画展：东西方文化与艺术精神的交融

越通社河内——4月16日傍晚，画家凡·吉约曼 （Van Guillemin） 的“本源”（Origine）艺术展在越南妇女博物馆（河内）隆重开幕，吸引了众多国内外嘉宾出席。



本次展览向公众推介了多幅绘画作品。这些作品巧妙融合了欧洲艺术精神与东方情感深度，通过一位兼具法越血统的艺术家视角，得到了重新诠释与升华。



画家凡·吉约曼在展览上分享道，她目前定居并工作于巴黎，此次将在海外精心准备的画作带回越南妇女博物馆展出，不仅是一件幸事，更是她创作生涯中的重要里程碑。通过这场名为“本源”的展览，这位女画家希望引导公众步入一场内心旅程，让每个人都能找回属于自己的本能、记忆与情感深度。



凡·吉约曼表示，“本源”不仅是一个具体的地理空间，更是一种精神状态，是每个人在经历生活的磨砺与体验后的内心回归。对她而言，这份本源与越南紧密相连——这份情怀如同一条贯穿始终的细流，流淌在每一幅作品之中。



参展作品充分展现了东西方文化、传统与现代之间的交融。凡·吉约曼希望这次展览不仅仅是作品的陈列空间，更能成为一个情感空间，让观众在沉浸之中，审视内心，探寻自我本源。



画家 凡·吉约曼（1994年出生于越南）目前在法国巴黎生活和工作。作为一名当代艺术家，她的作品融合了欧洲超现实主义与美国抽象表现主义，并通过法越文化交织的艺术感悟予以重塑。此前，她曾在法国、意大利和迪拜举办过展览。



本次展览将持续至2026年4月26日。（完）

越通社