2026年高棉族传统新年：永隆省为困难群众送去暖心关怀

越通社永隆省——在2026年高棉族传统新年（Chôl Chnăm Thmây）到来之际，4月14日，永隆省国会代表团与有关单位配合走访慰问省内高棉族同胞困难群众并向他们送上慰问品。



具体的是，代表团向永隆省11个乡贫困户和相对贫困户发放了600份慰问品，合计 3亿越盾（折合人民币7.9万元），由越南农业与农村发展银行（Agribank）永隆分行赞助。



在走访各地时，省国会代表团领导向高棉族同胞致以新年祝福，希望同胞们继续发扬团结精神，积极推进生产劳动，为家乡的发展贡献力量。



截至目前，永隆全省人口近340万，其中高棉族同胞占10%以上。



值此机会，永隆省开展了多项切实行动，关心高棉族同胞的物质和精神生活。从“帮扶贫困者基金”拨款并通过社会化动员方式筹集资金累计25亿越盾，省祖国阵线委员会向贫困户、相对贫困户发放了近5000份慰问品。



除走访慰问活动外，当地政府还开展多项具有浓郁民族特色的文化、艺术和体育活动，同时大力开展宣传活动，引导群众将科学技术应用于生产中，从而助力提升高棉族同胞的物质和精神生活水平，确保家家户户都能度过一个平安、祥和、欢乐的新年佳节。



2026年高棉族传统新年为期3天，从2026年4月14日至16日举行。



传统新年是高棉族同胞一年中的最大节日。这不仅是一个增强社区团结的节日，还是人与自然感应（通过求雨仪式）的契机，是缅怀祖先和表达对新的一年风调雨顺、五谷丰登美好愿望的机会。（完）





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