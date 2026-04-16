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越南政府副总理胡国勇：提高民族宗教工作实效

4月15日下午，越南政府副总理胡国勇在河内与民族与宗教部就2026年初几个月任务落实情况和今后工作方向举行工作会议。

越南政府副总理胡国勇发表讲话。图自越通社
越南政府副总理胡国勇发表讲话。图自越通社

越通社河内——4月15日下午，越南政府副总理胡国勇在河内与民族与宗教部就2026年初几个月任务落实情况和今后工作方向举行工作会议。

据民族与宗教部副部长依荣特（Y Vinh Tơr）在工作会议上作的报告，经过组织调整后，该部现有21个单位，2026年编制数为1058人。该部确定完善体制是关键任务，革新管理思维向高效方向转变，大力推进向地方分权放权。该部已按期向第十六届国会提交了《信仰宗教法（修正案）》草案；对法律体系进行核查，完善与民族宗教工作相关的多项议定和通知。

数字化转型工作得到大力推进，试行行政审批事项处理信息系统，与国家数据库和国家公共服务门户对接；构建服务于电子环境指导调控的指标体系，以减少行政审批手续。

2026年是实施2026-2030年中期公共投资计划的第一年，该部确定资金到位是核心任务，将到位结果与竞赛挂钩，同时提出4个新开工项目，总资金需求超过1.16万亿越盾。

胡国勇在会议上发表总结发言时，对民族与宗教部成立一年多来的努力予以肯定，特别是在健全组织和完善体制方面，其中包括主持起草《信仰宗教法（修正案）》。由该部提供参谋的文件基本已进入生活，分权放权工作得到有力推进。

今后，胡国勇要求该部继续完善法律体制；核查与民族工作、减贫和国家目标计划相关的各项规定；提高文件质量，大力推进行政审批制度改革。同时，与各职能力量密切配合，跟踪敏感地区形势；提高2026-2035年国家目标计划中涉及少数民族和山区各项内容的落实效率，确保及时、有效的资金到位。最终目标是满足人民的基本需求，如住房、生产用地、生活用水、医疗和教育。

他同时表示，民族与宗教部需要加强信息宣传工作，与教育培训部协调完善支持少数民族学生的政策；同时研究制定创造就业、发展服务和旅游的提案，以提高少数民族和山区同胞的生活水平。（完）

越通社
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