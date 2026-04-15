能源安全：推进绿色转型进程的“催化剂”

越通社河内——美国、以色列和伊朗冲突正将全球能源安全推向一个充满波动的阶段。在像越南这样快速发展的经济体仍严重依赖化石燃料的背景下，中东局势发展不仅是一场遥远的地缘政治危机，而已成为对经济稳定的直接挑战。



马来西亚专家恩佐·沈鸿俊（Enzo Sim Hong Jun）接受越通社驻马来西亚记者采访时认为，霍尔木兹海峡被封锁直接威胁到包括越南在内的各国的主要化石燃料供应。必然的后果是能源采购成本飙升，自冲突开始以来，世界原油价格有段时间上涨了30%以上。不仅如此，关键海上航线的中断和停滞还导致全球物流成本和运输时间大幅增加。



然而，恩佐·沈鸿俊对越南当前的能源路线图持有乐观态度。他认为，越南正走在正确的轨道上，其通过主动减少对燃煤热电的依赖、大力发展风能和太阳能等可再生能源，来提高抵御外部冲击的能力。



恩佐·沈鸿俊同时认为，这也是越南加速向绿色经济转型的重要“催化剂”。越南完全有能力通过推动现有的国内倡议，以及借鉴在清洁能源领域与越南开展合作计划的英国、澳大利亚和新西兰等国际伙伴的经验交流来实现这一目标。



恩佐·沈鸿俊补充说，最近与俄罗斯签署关于民用核能领域的合作协议是一个突破性步步伐，有助于越南在面对全球化石燃料市场波动时变得更加坚韧。



恩佐·沈鸿俊认为，越南需要迅速提高石油开采和炼油能力。利用好这一国内资源将有助于提升越南能源自主保障能力，为其完善绿色能源生态系统奠定重要基础。



马来西亚专家相信，凭借从可再生能源、核电到优化国内油气资源等的战略步骤，越南不仅在寻找克服困难的方法，而且正在新能源时代中确立自己的地位。（完）

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