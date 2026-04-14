蓉橘生物燃料生产厂自今年4月中旬起以满负荷产能运行

越通社河内——蓉橘生物燃料生产厂目前正以高负荷运行，计划自今年4月中旬起以满负荷产能运行，为全国范围内调配E10RON95生物汽油提供乙醇燃料。



蓉橘生物燃料生产厂管理与运营商中部石油染料股份公司（BSR-BF）透露，自2026年1月20日恢复运行以来，所出现的技术问题已得到处理。BSR-BF已向越南国家工业与能源集团（Petrovietnam）成员越南炼油化工总公司（BSR）出售了462.7立方米乙醇，用于生物汽油的调配，标志着生产—消费链条正式恢复。



BSR-BF还实施了一系列创新解决方案，以优化运行并实现产量效益双提升，借此产量有望增加10%—20%，在部分环节甚至更高。BSR-BF还推进循环经济发展，研究将全部废水和木薯渣转化为具有更高附加值的产品，加大CO₂回收力度，优化产品直接外输管道系统，为整条生产线申请碳信用等。这些举措有望全面提升运行效率、降低成本，并增强国产乙醇的竞争力。



越南工贸部代理部长黎猛雄在中部石油生物燃料股份公司检查乙醇生产情况。图自越通社

2026年3月，蓉橘生物燃料生产厂维持约60%的产能进行生产，以确保微生物生态系统的稳定性与可持续性，随后逐步提升，并计划自2026年4月中旬起以满负荷产能运行，从而减轻进口压力，增强国家能源自主供给能力，并保持生物汽油价格基本稳定。



据越南工贸部测算，目前用于调配E10RON95汽油的生物乙醇需求量约为每月10万立方米，而国内各生产厂的合计产量仅能满足约30%，其余部分仍依赖进口。



BSR-BF公司总经理范文旺表示，从长远来看，BSR-BF牵头开发生物柴油、可持续航空燃料（SAF）、微藻或造林等新领域，有望拓展更广阔的发展空间，并以更大力度更深层次参与绿色能源价值链等。（完）



自2026年6月1日起，越南正式全面转用生物燃料汽油 自2026年6月1日起，越南将在全国范围内正式转用生物燃料汽油，市场流通品种为E5 RON 92和E10 RON 95。此举是越南政府按照既定路线图推进绿色增长和可持续发展的重要举措，有助于减少碳排放、保障能源安全并促进经济社会发展。