环保

珍稀鸟类时隔多年重返越南鸟栖国家公园

4月8日，同塔省鸟栖（Tràm Chim）国家公园保护中心副主任段文速表示，斑嘴鹈鹕群在消失6年后重新出现在A1区。这是鸟栖国家公园严格保护的区域。

该斑嘴鹈鹕群共有6只，降落在沼泽地区觅食。图自越通社
该斑嘴鹈鹕群共有6只，降落在沼泽地区觅食。图自越通社

越通社同塔省——4月8日，同塔省鸟栖（Tràm Chim）国家公园保护中心副主任段文速表示，斑嘴鹈鹕群在消失6年后重新出现在A1区。这是鸟栖国家公园严格保护的区域。

该斑嘴鹈鹕群共有6只，降落在沼泽地区觅食。斑嘴鹈鹕是珍稀濒危鸟类，因数量严重减少而被列入越南红皮书和世界红皮书。

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斑嘴鹈鹕是珍稀濒危鸟类。图自越通社

据世界自然保护基金会（WWF）驻越南代表处介绍，斑嘴鹈鹕是一种迁徙水鸟，对栖息环境要求较高，特别喜欢空间开阔、食物来源丰富且干扰较少的区域。因此，这种鸟类的回归表明鸟栖的生态条件正在逐步改善。

近年来，鸟栖国家公园实施了多项恢复湿地生态系统的措施。合理的水文调节为帮助红树林生态系统复苏和蓬勃发展作出了重要贡献。“良禽择木而栖”，近期，多种珍稀鸟类如彩鹳、黑头白鹮、黑头白鹮及其他多种迁徙鸟类已选择鸟栖国家公园作为停歇、觅食和繁殖之地。特别是，近年来鸟栖国家公园还记录到一些赤颈鹤个体的重新出现。

鸟栖国家公园总面积超过7313公顷，是一个在生物多样性方面具有特殊重要性的区域。鸟栖被国际公认为越南第二个拉姆萨尔湿地，也是世界第2000个拉姆萨尔湿地。鸟栖国家公园拥有139种植物；拥有超过250种水鸟，其中有22种珍稀濒危物种；67种鱼类；174种浮游植物和110种浮游动物。（完）

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越通社
#珍稀鸟类 #越南 #鸟栖国家公园 #WWF 越南
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