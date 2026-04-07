河内澄清“7月1日起一环内限制燃油摩托车”信息

越通社河内——针对“自2026年7月1日起在一环路区域限制燃油摩托车通行”的传言，河内市人民委员会表示，该措施仅为分区域试点，尚未在全线统一推行，实施范围、对象和路线图均有明确规定。



据河内市建设局介绍，市人民委员会已责成农业与环境部门牵头，会同相关单位制定一环内“低排放区”试点方案，明确适用区域、实施步骤及技术与管理措施。河内市强调，自2026年7月1日起，将按区域逐步开展车辆排放管控试点，不会在全线同步实施，符合市议会第57/2025/NQ-HĐND号决议提出的路线安排。



在交通基础设施方面，目前一环区域已开通2条城市轨道交通线路（2A号线和3.1号线），日均运力约46.2万人次；另有45条政府补贴公交线路，日均服务能力超90万人次。河内市正加快推进绿色公交转型，增设公共自行车站点，并研究开通适用于狭窄街道的小型电动公交线路。



为方便市民出行，河内计划在试点区域入口处设置换乘停车场，目前已初步筛选出210多个点位。同时，该市正在研究在公共空间布局电动自行车电池更换柜网络。



建设局正起草支持向清洁能源交通工具转型的决议草案，将根据不同对象分类施策，力求将对居民和企业的影响降至最低。



2025年7月12日，政府总理颁布第20号指示，要求首都河内采取措施，推动组织和个人进行交通工具转型。



按照安排，到2026年7月1日，一环路范围内将不再允许使用化石燃料的两轮车通行；自2028年1月1日起，一环路和二环路范围内将不再允许机动两轮车通行，同时限制使用化石燃料的私人汽车；自2030年起，相关措施将继续扩大至三环路范围内实施。



为落实上述指示，2025年底，河内市人民议会通过第57号决议，规定实施低排放区相关内容。



根据第57号决议，自2026年7月1日至2027年12月31日，河内将在一环路部分区域试点实施低排放区；自2028年1月1日至2029年12月31日，在一环路范围内全面实施，并扩大至二环路以内部分区域；自2030年1月1日起，在三环路以内区域实施低排放区。



河内市鼓励各乡级人民委员会在其管理辖区内建立低排放区。根据该决议，自2031年1月1日起，凡符合规定条件的城市区域均须实施低排放区。(完)







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