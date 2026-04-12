环保

鸟栖国家公园可持续“复苏”湿地生态系统

同塔省鸟栖（Tràm Chim）国家公园正实施多项措施，以可持续恢复湿地生态系统——这是同塔梅地区现存为数不多的典型生态系统之一。该区域不仅具有保护生物多样性的价值，还在水源调节和地方经济社会发展中发挥着重要作用。

鸟栖是越南第二个拉姆萨尔湿地、世界第2000个拉姆萨尔湿地。图自越通社
鸟栖是越南第二个拉姆萨尔湿地、世界第2000个拉姆萨尔湿地。图自越通社

越通社同塔——同塔省鸟栖（Tràm Chim）国家公园正实施多项措施，以可持续恢复湿地生态系统——这是同塔梅地区现存为数不多的典型生态系统之一。该区域不仅具有保护生物多样性的价值，还在水源调节和地方经济社会发展中发挥着重要作用。

鸟栖国家公园面积超过7313公顷，是数百种珍稀植物、水鸟和水生生物的栖息地。鸟栖是越南第二个拉姆萨尔湿地、世界第2000个拉姆萨尔湿地。这里的生态系统包括季节性淹没的草地、本土植物，如假马蹄、野生稻以及白千层林，为多种水鸟创造了特殊的生境。

鸟栖国家公园副园长裴青峰表示，鸟栖的湿地生态系统对于保护珍稀水鸟物种，特别是该地区的典型生态象征——赤颈鹤，具有特别重要的意义。然而，这里的湿地生态系统正面临诸多挑战，如气候变化、环境污染、水质下降以及外来物种入侵，导致生态失衡并影响当地民众的生计。因此，恢复生态系统被确定为一项紧迫任务。

为了实现可持续恢复，同塔省同步实施了多项措施，包括恢复特有动植物物种，并通过体验式旅游、生态水稻生产和汛期自然鱼类养殖等模式，支持缓冲区的民众生计。该省还规划了严格保护区，并结合发展生态经济、生态旅游和生态农业；同时呼吁企业投资、与国际组织合作并发展碳信用市场。

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恢复鸟栖国家公园的生态系统被确定为一项紧迫任务。图自越通社

鸟栖国家公园保护与发展中心代表阮黄明海表示，在2016-2023年期间，气候变化导致年内连续多月的炎热天气延长。为防火而常年维持高水位导致了死水、有机污染和水体含氧量下降等问题，影响了生态系统。外来植物大量繁殖，白千层林多处倒伏，而赤颈鹤的主要食物来源——假马蹄则无法生长。

近年来，鸟栖国家公园实施了多项恢复措施，如主动烧荒、翻耕土地、消灭外来植物以及控制土壤pH值。从2024年到2026年，约1000公顷的面积得到了处理，以期为本土植被的恢复创造有利条件。特别地，按季节调节水位而非全年维持高水位，被确定为帮助生态系统逐步恢复的关键因素。

得益于这些措施，棉凫、黑翅长脚鹬、瘤鸭、彩鹳等多种珍稀鸟类以及多种候鸟已重返鸟栖国家公园。近年来，还记录到若干只赤颈鹤再次出现。

裴青峰表示，确定适应自然条件的水文管理是至关重要的问题。今后鸟栖国家公园将继续根据科学家的建议合理调节水位，为湿地生态系统的恢复和可持续发展创造有利条件。（完）

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越通社
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