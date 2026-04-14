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高棉族传统新年：越南各族人民的文化色彩

传统新年（Chôl Chnăm Thmây）是高棉族同胞一年中的最大节日，不仅标志着新旧交替的时刻，更是文化特色和社区凝聚力精神的生动象体现。在喜迎2026年高棉族传统新年（于4月14日至16日举行）的欢乐气氛中，党和国家的深切关怀再次证明了高棉族同胞在民族大团结中的地位，为建设繁荣富强的国家作出了贡献。

金瓯省委副书记、省人民议会主席范文晓走访慰问高棉族同胞并致以新年祝福。图自越通社
金瓯省委副书记、省人民议会主席范文晓走访慰问高棉族同胞并致以新年祝福。图自越通社

越通社河内——传统新年（Chôl Chnăm Thmây）是高棉族同胞一年中的最大节日，不仅标志着新旧交替的时刻，更是文化特色和社区凝聚力精神的生动象体现。在喜迎2026年高棉族传统新年（于4月14日至16日举行）的欢乐气氛中，党和国家的深切关怀再次证明了高棉族同胞在民族大团结中的地位，为建设繁荣富强的国家作出了贡献。

传统新年——高棉族同胞的特色文化印记

传统新年是高棉族同胞一年中的最大节日。这不仅是一个增强社区团结的节日，还是人与自然感应（通过求雨仪式）的契机；不仅是缅怀祖先的时机，还是同胞们表达对新的一年风调雨顺、五谷丰登美好愿望的机会。

高棉族传统新年通常在公历4月中旬举行。据高棉族通报的观念，这是季节更替、万物生长的时刻，为新的一年带来清新与安康、五谷丰登的希望。过去，高棉同胞的新年庆祝活动长达10至15天，而近几十年来，这一节日缩减为3天。

在为期三天的柬埔寨新年期间，除了佛教仪式外，高棉族同胞还举办丰富多彩的文化艺术活动和民间游戏，如：放风筝、打火旋，或听长辈给子孙讲述神话与寓言故事等。

党和国家始终关心并为高棉族同胞创造便利条件

在越南革命进程中，我党和国家始终确定民族与宗教工作具有重要的战略地位，是全党、全民、全军以及各级、各部门和整个政治体系的任务。特别是自开展国家革新事业以来，我党和国家颁布了许多主张和政策，优先投资于少数民族地区和山区，特别是高棉族同胞聚居地的经济、政治、文化、社会、国防及安全等方面的全面发展。

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金瓯省委副书记、省人民议会主席范文晓走访慰问高棉族同胞并致以新年祝福。图自越通社

得益于党关于民族工作的主张路线和国家的政策法律，以及整个政治系统在组织实施过程中的积极参与，全国少数民族地区和山区，特别是高棉族同胞聚居区的经济社会发展、国防安全保障均取得了重要成就和转变。

高棉族同胞聚居地经济结构正朝着正确方向转型与发展，规模、质量与效益日益提升。各项民生保障计划为稳定高棉族同胞的生活作出了贡献。

许多地方注重投资发展高棉族文化产品及形式；众多传统文化价值，特别是节庆文化，得到了继承、保护与弘扬。“全民团结建设文化生活”运动与新农村建设运动相结合，激发了民族同胞互助发展经济、脱贫减贫的团结精神，推动了新农村建设与现代文明城市建设的融合。

教育培训工作得到高度重视。特别是针对高棉族聚居区的管理干部、教师的待遇政策，以及针对儿童和学生的优惠政策，均得到了全面、及时的落实。凡有大量高棉族同胞居住的省市均设有民族寄宿制学校，高棉语的教学工作也取得了良好成效。

高棉族同胞的医疗保健工作得到高度重视。在加大医疗设施与设备投入的同时，许多高棉族通报聚居区还加强了对预防医学国家目标计划的投资力度。

因此，高棉族同胞始终坚定信心党和国家的领导，与全国人民团结一致，为祖国建设与保卫事业作出了积极贡献。

宗教团结是助推国家迈向新时代的关键因素

值此越南高棉族传统新年来临之际，政府总理黎明兴4月10日向全体棉族同胞和僧侣致贺信。

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高棉族同胞欢庆传统新年。图自越通社

黎明兴强调，越南是一个多民族国家，其中拥有独特、特色文化的高棉族同胞是54个民族共同体中不可分割的一部分。怀着炽热的爱国传统，高棉族同胞始终相信党和国家的领导，与全国人民团结一心，为建设和保卫祖国的事业作出积极贡献。

黎明兴重申，越南党、国家始终确定民族、宗教工作具有重要战略地位，是全党、全民、全军、各级、各部门和整个政治体系的任务。巩固和发扬全民族大团结，其中宗教团结任务是关键因素，有助于推动越南进入富裕、繁荣、文明、幸福的新纪元。

多年来，在党和国家的关心下，包括高棉族同胞在内的少数民族和山区同胞的物质和精神生活不断提高。基础设施投资明显加强、农村面貌日益焕然一新，文化得到保护和发扬，有助于一贯落实平等、团结、互助、共发展的民族政策，巩固同胞们对党和国家的信心。

各部委、行业及地方需充分、及时落实各项社会保障政策，切实关照高棉族同胞的生活，特别是优抚家庭、为国立功者、贫困户及困难群众，确保高棉族同胞度过一个团结、欢乐、健康、安全、节俭的2026年传统新年。

未来，越南进入新发展阶段，机遇与挑战并存，黎明兴相信，高棉族同胞、同志及各位高僧大德将继续发扬爱国传统、团结精神，维护和传播美好的文化和信仰价值；与全党、全民、全军同心协力，克服困难，在革新和融合的道路上稳步前进，胜利实现越共十四大决议，为提高人民生活、保障民生、不让任何人掉队作出贡献，朝着建设雄强、繁荣、幸福的祖国建设目标迈进。

值此2026年高棉族传统新年之际，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀向各位僧侣、阿查尔（Achar）及全体高棉族同胞致贺信。

4月12日，由民族与宗教事务部副部长伊通（Y Thong）率领的工作代表团前往芹苴市看望慰问高棉族同胞，庆祝2026年传统新年。（完）

越通社
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