嘉莱省公安厅通缉两个利用宗教名义破坏团结政策的对象

越通社嘉莱省——4月14日，嘉莱省公安厅安全调查处处长阮文戴上校表示，该省公安厅安全调查机构已对两名利用宗教名义破坏团结政策的嫌疑人发布通缉令。



越南籍巴拿族人，居住在嘉莱省，分别为伊（Di，别名Siu Di，生于1941年）和丁永（Đinh Yum，别名Đinh Jum或Bă Kôih，生于1963年）这两人因犯下“破坏团结政策”遭起诉。

嘉莱省公安厅安全调查机构正在对发生在该省的“罗（Rôh）及其同伙破坏民族团结政策案”进行调查。在调查过程中，该机构分别对伊和丁永发布起诉和通缉决定。按照越南《刑法》第116条第一款规定，这两人均犯下“破坏民族团结政策罪”并遭起诉。

嘉莱省公安厅安全调查机构要求伊和丁永两人投案自首，以配合调查、起诉与审判工作，并依法享受法律的宽大政策。

此前，该机关正完善调查报告，并将案卷及相关物证移交职权部门，对涉嫌“破坏民族团结政策”罪的4名犯罪嫌疑人提出起诉意见。

涉案人员包括：罗（Rôh，生于1963年）、通（Thông，生于1992年）、伊和丁永。其中，伊和丁永目前身处海外，根据相关法律规定，调查机关建议对其进行缺席起诉与审判。

初步调查结果显示，自2019年起，伊和丁永勾结并指令国内部分敌对分子组织活动，企图恢复势力，在西原地区实施分裂活动并建立所谓的“独立国家”。自2023年至今，这些对象加强宣传，拉拢民众参加自称“Bahnar Đêga Kon Kông”的组织，并收集参与人员名单发送至海外。在境外敌对分子的指令下，国内敌对分子积极扩张势力，形成了6个小组，吸引200多人参加；同时接收来自海外的资金及物资，巩固组织运营。

据调查机关，该团伙以宗教名义进行宣传、拉拢群众，企图逐步恢复“富洛”组织和所谓的“得嘎新教”（Tin lành Đêga），严重挑拨民族关系，破坏民族大团结。

落实公安部及地方政府的指示，嘉莱省公安机关采取了同步业务措施，及时发现并阻止上述不法分子的活动。当地警方配合加强宣传教育，提高民众警惕意识，并依法严惩犯罪团伙头目及骨干分子。（完）