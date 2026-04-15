社会

📝时评：勿让假新闻牵引信任

近期，出现了不少关于党和国家领导人、原领导人健康状况、私生活的虚假谣言，或是关于机构调整、政策变动的信息，这些都被有目的地散布开来。直面事实、对照现实，可以清楚地看到，这不仅仅是缺乏诚实，更是一种对社会信任的“偷袭”。

《防范和打击网络虚假信息、不实信息手册》。图自越通社
《防范和打击网络虚假信息、不实信息手册》。图自越通社

越通社河内——在当今的信息洪流中，有一些信息流并非旨在提供知识、阐明真相、传播美好价值和服务公众，而是故意扰乱人心。近期，出现了不少关于党和国家领导人、原领导人健康状况、私生活的虚假谣言，或是关于机构调整、政策变动的信息，这些都被有目的地散布开来。直面事实、对照现实，可以清楚地看到，这不仅仅是缺乏诚实，更是一种对社会信任的“偷袭”。

不难发现，近期一些外国媒体渠道频繁围绕越南领导人的健康状况和私生活做文章。有的渠道直接报道、直白书写，使用耸人听闻的词语。有的渠道则选择不直接提及的方式，但通过“传闻”、“推测”等词组进行引导，并由此巧妙地扩展成对我国政治局势的重大疑问。“传闻”、“推测”这些词汇本身已包含不确定性，却让读者产生混淆，分不清信息与假设的界限，从而容易误解事件本质。

在社交网络上，这种情况更为明显。不少自称“为民主而斗争”、“律师”的账户，曾散布诸如高级领导人“年事已高，容易遇到健康问题”、“刚中风”、“消失多日”等完全没有可核实来源和确认的信息。甚至，有账户公然以臆断的方式提出问题：“党内散布高级领导人‘中风’消息，是政治斗争工具还是真实担忧？”这些文字伴随着煽动、惊悚、破坏性的言辞和模糊的例证，让读者感觉仿佛即将目睹一场重大动荡。

在短时间内，此类信息获得了大量分享并继续传播。这种传播并非偶然，表明其背后存在不纯的动机。

只需稍加观察就会发现一个共同点：每逢国家重大事件前夕，谣言便会密集出现，且通常集中于领导人健康、党内问题或敏感事务等几个熟悉的内容，这并非偶然。这种有意的重复方式表明，这并非单纯的自发现象。

越南共产党第十三届中央委员会第十五次全体会议闭幕式。图自越通社

📝时评 ：越共十四大人事工作：大事岂能听信谣言！

党的人事工作是头等大事，直接关系国家命运和人民信任。连日来，随着中央正在研究完善提交越共十四大审议的人事方案，这一问题更是受到社会舆论的高度关注。正是在这一敏感时期，各种虚假信息交织出现，要求社会保持警惕，以明辨是非、识别真伪。

然而，现实始终是最清晰的尺度。谣言出现仅数天后，高级领导人出席并主持重要会议、按计划参加活动、与各国领导人会晤的画面，便清晰地在国内外新闻媒体上刊载。如此对照之下，谣言自然暴露其毫无根据。

由此可以看出，新闻的核心价值在于客观、准确、真实、富有人文性并服务于公众。新闻是提供知识、监督权力、社会反辩、传播美好价值、引导舆论、思想教育和鼓舞积极行动的重要工具。简言之，新闻以事实为基础。反之，那些缺乏善意的信息则常常“借事实之影”，真假混淆以欺骗读者。

事实上，识别假新闻的迹象并不困难，因为它缺乏权威来源，使用大量煽动性、推测性词语，未经核实，最重要的是，与正在发生的现实不符。今天的读者不缺信息。需要的是懂得接收、懂得筛选，并与官方新闻媒体的信息进行比较。当一则信息未经确认时，必须高度谨慎，不轻信，更不急于分享。

需要强调的是，假新闻不仅仅是关乎对错的问题。它还可能造成更大的后果。当信任被动摇，社会认知就会受到影响。一则虚假谣言不仅影响个人，还可能扰乱许多人关于社会形势的总体认知和看法。

然而，假新闻只有在人们无意中为其推波助澜时才有生存空间。一次不经意的点击分享，一句未经核实的评论，都可能使错误信息传播得更远。因此，每位社交媒体用户也是自己的“守门人”。

vnanet-potal-xu-phat-mot-truong-hop-chia-se-thong-tin-sai-su-that-xuc-pham-lanh-dao-8575282.jpg
宁平省在社交网络上发布不实信息的人受处罚。图自越通社

古人教导：“耳听为虚，眼见为实”。因此，在面对未经证实的信息时，请保持清醒，听一则需审察十遍，以免落入假新闻的陷阱。

一个现代社会需要健康的信息流。不能让那些缺乏真实性的信息源所左右，也不能坐等假新闻已广泛传播才去处理。更重要的是，在每个人身上形成负责任地接收和筛选信息的习惯。打击假新闻不仅仅是职能部门或新闻媒体的事情，而是整个社区、整个社会的共同责任。其中，官方新闻媒体扮演着特别重要的角色，那就是快速、准确、切中问题、精确透明地提供信息。

当真相被及时、清晰地传递时，假新闻便难有生存之地。（完）

越通社
#假新闻 #社会信任 #越南领导人健康谣言 #信息守门人 #越通社时评 越南
关注 VietnamPlus

人权

相关新闻

越南共产党第十三届中央委员会第十五次全体会议闭幕式。图自越通社

📝时评 ：越共十四大人事工作：大事岂能听信谣言！

党的人事工作是头等大事，直接关系国家命运和人民信任。连日来，随着中央正在研究完善提交越共十四大审议的人事方案，这一问题更是受到社会舆论的高度关注。正是在这一敏感时期，各种虚假信息交织出现，要求社会保持警惕，以明辨是非、识别真伪。

附图。图自互联网

越通社建社80周年：共筑网络清朗空间 坚决抵制谣言传播

虚假信息、不实信息和有害信息正成为全球公害。在越南，这种现象已对生活多领域造成重大损害，对社会公共安全秩序带来冲击或潜在威胁的行为。因此，严惩网络虚假信息，维护公共秩序刻不容缓，其中需特别发挥包括越南通讯社（简称越通社）在内的主流媒体的作用。

更多

庆和省南部地区在发展风电项目方面具有巨大优势。图自越通社

能源安全：全球动荡背景下越南面临的战略抉择

在中东地缘政治局势错综复杂、风险不断积聚的背景下，全球能源安全正面临前所未有的挑战。对于像越南这样开放程度高且正处于深度转型期中的经济体而言，这些影响不仅是间接威胁，更直接渗透到日常经济社会生活之中。

附图。图自《民智报》

教育数字化转型——现代社会发展的必然趋势

教育数字化转型正成为提高“教”与“学”质量、适应现代社会发展趋势的迫切要求。近年来，在富寿省，各教育机构，特别是偏远地区的学校，逐步推进信息技术应用，在管理和教学工作方面创造了明显转变，为全面提高教育质量作出了贡献。

北宁省加速5G、数据及智慧城市的发展。图自越通社

北宁省加速5G、数据及智慧城市的发展

北宁省人民委员会副主席梅山表示，该省将继续加大数字基础设施建设与数字化转型力度，旨在有效落实政治局于2024年12月22日颁布关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议。

金瓯省委副书记、省人民议会主席范文晓走访慰问高棉族同胞并致以新年祝福。图自越通社

高棉族传统新年：越南各族人民的文化色彩

传统新年（Chôl Chnăm Thmây）是高棉族同胞一年中的最大节日，不仅标志着新旧交替的时刻，更是文化特色和社区凝聚力精神的生动象体现。在喜迎2026年高棉族传统新年（于4月14日至16日举行）的欢乐气氛中，党和国家的深切关怀再次证明了高棉族同胞在民族大团结中的地位，为建设繁荣富强的国家作出了贡献。

西贡眼科医院医生为胡志明市春和坊居民进行眼睛检查。图片来源：越通社

胡志明市为超过1500万居民开展健康体检做好准备

2026年为超过1500万名市民开展健康体检项目以及至2030年的规划，体现了胡志明市从“治病”向全民 “保健”转变的决心。该市卫生部门已制定多项适当方案莱对全市健康检查活动进行标准化和系统化。

2026-2030年阶段优秀博士生资助计划集中支持优秀研究生直接开展具有创造核心技术和开发战略性技术产品潜力的课题。图自越通社

2026-2030年阶段优秀博士生资助计划获批

4月13日，科学技术部部长武海军签署第2103/QĐ-BKHCN号决定，批准2026-2030年阶段优秀研究生资助计划（Vietnam Research Excellence Fellowship – VREF）。该计划的颁布旨在将党的各项主张落到实处，其中包括越共中央政治局2024年12月22日颁布关于国家科学、技术、创新及数字化转型突破性发展的第57-NQ/TW号决议，以及2025年8月22日关于教育培训发展的第71-NQ/TW号决议。

让遗产铸就河内特色

让遗产铸就河内特色

河内是越南的遗产之城，拥有多达6489处历史文化遗迹、近1793项非物质文化遗产、数千个传统手工艺村和数百件国家级文物珍品，是一座蕴藏着千年文脉之都升龙的无价宝库。然而，在现代都市快速发展的进程中，如何让遗产成为资产，塑造河内独特的城市特色，成为当代生活的重要组成部分，融入城市发展的每一次“呼吸”，已不再是一个具有方向性的课题，而是在将首都定位为创意之都、文脉之都和可持续发展都市进程中的迫切要求。

广泽一号热电厂。图自越通社

广泽一号热电厂1号机组首次并网成功

据越南电力集团（EVN）的消息，4月12日，位于广治省广泽电力中心的广泽一号热电厂1号机组首次并网成功。该项目由越南电力集团担任投资方，二号电力项目管理委员会（EVNPMB2）负责直接管理与运行。