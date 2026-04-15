📝时评：勿让假新闻牵引信任

越通社河内——在当今的信息洪流中，有一些信息流并非旨在提供知识、阐明真相、传播美好价值和服务公众，而是故意扰乱人心。近期，出现了不少关于党和国家领导人、原领导人健康状况、私生活的虚假谣言，或是关于机构调整、政策变动的信息，这些都被有目的地散布开来。直面事实、对照现实，可以清楚地看到，这不仅仅是缺乏诚实，更是一种对社会信任的“偷袭”。



不难发现，近期一些外国媒体渠道频繁围绕越南领导人的健康状况和私生活做文章。有的渠道直接报道、直白书写，使用耸人听闻的词语。有的渠道则选择不直接提及的方式，但通过“传闻”、“推测”等词组进行引导，并由此巧妙地扩展成对我国政治局势的重大疑问。“传闻”、“推测”这些词汇本身已包含不确定性，却让读者产生混淆，分不清信息与假设的界限，从而容易误解事件本质。



在社交网络上，这种情况更为明显。不少自称“为民主而斗争”、“律师”的账户，曾散布诸如高级领导人“年事已高，容易遇到健康问题”、“刚中风”、“消失多日”等完全没有可核实来源和确认的信息。甚至，有账户公然以臆断的方式提出问题：“党内散布高级领导人‘中风’消息，是政治斗争工具还是真实担忧？”这些文字伴随着煽动、惊悚、破坏性的言辞和模糊的例证，让读者感觉仿佛即将目睹一场重大动荡。



在短时间内，此类信息获得了大量分享并继续传播。这种传播并非偶然，表明其背后存在不纯的动机。



只需稍加观察就会发现一个共同点：每逢国家重大事件前夕，谣言便会密集出现，且通常集中于领导人健康、党内问题或敏感事务等几个熟悉的内容，这并非偶然。这种有意的重复方式表明，这并非单纯的自发现象。

然而，现实始终是最清晰的尺度。谣言出现仅数天后，高级领导人出席并主持重要会议、按计划参加活动、与各国领导人会晤的画面，便清晰地在国内外新闻媒体上刊载。如此对照之下，谣言自然暴露其毫无根据。



由此可以看出，新闻的核心价值在于客观、准确、真实、富有人文性并服务于公众。新闻是提供知识、监督权力、社会反辩、传播美好价值、引导舆论、思想教育和鼓舞积极行动的重要工具。简言之，新闻以事实为基础。反之，那些缺乏善意的信息则常常“借事实之影”，真假混淆以欺骗读者。

事实上，识别假新闻的迹象并不困难，因为它缺乏权威来源，使用大量煽动性、推测性词语，未经核实，最重要的是，与正在发生的现实不符。今天的读者不缺信息。需要的是懂得接收、懂得筛选，并与官方新闻媒体的信息进行比较。当一则信息未经确认时，必须高度谨慎，不轻信，更不急于分享。

需要强调的是，假新闻不仅仅是关乎对错的问题。它还可能造成更大的后果。当信任被动摇，社会认知就会受到影响。一则虚假谣言不仅影响个人，还可能扰乱许多人关于社会形势的总体认知和看法。



然而，假新闻只有在人们无意中为其推波助澜时才有生存空间。一次不经意的点击分享，一句未经核实的评论，都可能使错误信息传播得更远。因此，每位社交媒体用户也是自己的“守门人”。

宁平省在社交网络上发布不实信息的人受处罚。图自越通社

古人教导：“耳听为虚，眼见为实”。因此，在面对未经证实的信息时，请保持清醒，听一则需审察十遍，以免落入假新闻的陷阱。



一个现代社会需要健康的信息流。不能让那些缺乏真实性的信息源所左右，也不能坐等假新闻已广泛传播才去处理。更重要的是，在每个人身上形成负责任地接收和筛选信息的习惯。打击假新闻不仅仅是职能部门或新闻媒体的事情，而是整个社区、整个社会的共同责任。其中，官方新闻媒体扮演着特别重要的角色，那就是快速、准确、切中问题、精确透明地提供信息。



当真相被及时、清晰地传递时，假新闻便难有生存之地。（完）