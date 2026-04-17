第六十届门捷列夫国际化学奥林匹克竞赛开幕：越南队决心取得高排名

越通社河内——越通社驻俄罗斯记者报道，4月16日，在莫斯科国立罗蒙诺索夫大学，第60届中学生门捷列夫国际奥林匹克化学竞赛（IMChO）正式开幕，共有来自世界三大洲35个国家的165名选手参赛。越南代表团由从全国各重点高中选拔出的4名优秀学生组成参加此次竞赛。



IMChO-60组委会主席、莫斯科国立罗蒙诺索夫大学校长维克托·萨多夫尼奇（Viktor Sadovnichy）在开幕式上表示，25年来，该竞赛的范围和全球影响力显著扩大。门捷列夫国际化学奥林匹克竞赛被视为培育许多科学人才的摇篮，获得一等奖和二等奖的学生可以免试申请俄罗斯顶尖大学。



IMChO-60组委会主席、莫斯科国立罗蒙诺索夫大学校长维克托·萨多夫尼奇发表讲话。图自越通社



俄罗斯副总理德米特里·切尔尼申科（Dmitry Chernyshenko）强调，在俄罗斯“科学技术十年”框架下举办第六十届门捷列夫国际化学奥林匹克竞赛具有象征意义，有助于发现和培养化学领域的青年人才。



对越南而言，这是第二次参加门捷列夫国际化学奥林匹克竞赛。越南代表团团长阮雄辉教授表示，4名学生均经过长期精心选拔和培养。2024年，越南首次在巴西参赛，获得2枚金牌、2枚银牌。今年，越南学生代表团力争冲击更高排名。



门捷列夫国际化学奥林匹克竞赛是最具权威性和难度最高的化学竞赛之一，包括两轮理论考试和一轮时长5小时的实验考试。第六十届门捷列夫国际化学奥林匹克竞赛预计于4月22日闭幕，颁奖仪式将于当日举行。（完）