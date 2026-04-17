筑牢企业网络安全防线，夯实可信数字经济发展根基

越通社河内——越南政府刚于2026年3月16日颁布了第433/QĐ-TTg号决定，批准2026-2030年中小型企业数字化转型项目方案（以下简称“方案”）。该决定设定了支持至少50万家中小型企业，其中，至少30万家企业将获得应用数字化技术产品、数字化平台和人工智能方面的支持的目标。



这一决定大力推动数字化转型，同时迫切需要保障缺乏人才、技术和防御能力的中小企业的网络安全。



中小型企业的四大网络安全短板



据财政部数据显示，中小型企业占国内企业总数的约97-98%，截至2025年底，有近110万家企业正在运营。



越共中央政治局2025年5月4日关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议评估，目前，全国约有94万家企业和500万个个体工商户正在运营，对国内生产总值的贡献率约为50%，对国家预算总收入的贡献率超过30%，并使用了经济体中约82%的劳动力。这不仅是经济支柱，也是决定数字经济中就业稳定、创造力和活力的力量。



然而，在国家数字化转型进程中，中小型企业是容易受到网络安全风险的群体。据国家网络安全协会报告，2025年越南网络攻击数量出现惊人增长。具体而言，全国信息系统面临约55.2万次攻击，其中超过52.3%的机关、组织和企业受到影响。



国家网络安全协会副秘书长兼办公室主任武维贤认为，对中小型企业而言，一次诈骗、数据泄露、恶意代码或品牌假冒事件不仅是技术问题，还可能直接影响企业的信誉、客户及其的生存。因此，中小型企业需要充分意识到，网络安全不是独立于数字化转型之外，而是数字化转型有效和可持续发展进行的基础条件。



中央政策战略部下属政策与战略研究院副院长阮华纲指出了中小型企业在网络安全领域面临的四大挑战。一是、现有的威胁。当受攻击和感染恶意代码的设备数量日益增加。



二是、供应链中的攻击“门户”。企业并非独立运营，而是与众多合作伙伴紧密相连。如果这条链条上的某个环节安全防护薄弱，整个系统都可能受到影响。



三是、长期战略的局限性。许多企业仅实现了部分运营数字化，尚未完成全面的数字化转型。同时进行数字化转型并确保网络安全是一项重大挑战，尤其对于中小微企业而言更是如此。



四是、是资源壁垒。其中，资金、人力资源和基础设施方面的限制仍然是核心问题。



为中小型企业打造安全的数字生态系统



数字安全保障不仅是保护国家安全的任务，更是帮助企业和社区更加安全、强劲发展的有益防御支撑。中小型企业数字安全保障需要国家、社会组织-行业组织、专业机构、技术企业、新闻机构以及企业界本身的密切配合。



为了实现上述目标，国家网络安全协会与相关单位配合发起了支持中小型企业的倡议，标志着在连接管理机构、行业协会、新闻机构以及国内外合作伙伴与企业同行共建安全、可信赖、负责任的数字环境方面迈出了新步伐。



武维贤强调，不仅限于理论建议，该协会还努力提供切实、准确的支持，包括及时咨询、准确指导、提出适合中小企业财务能力和实际需求的解决方案。国家网络安全协会承诺，继续发挥桥梁作用，助力构建一个良好环境，让企业不仅能获得支持，还能共享知识、预警风险、增强抵御力并在数字空间可持续发展。



总而言之，数字安全不是终点，而是一个持续不懈的旅程。有了管理机构和行业组织的陪伴，中小型企业将逐步提升自我保护和适应能力，在数字时代实现可持续发展。（完）

越通社