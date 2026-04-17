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联合国教科文组织决定将越南两个科学中心二类机构资格延长8年

越通社驻巴黎记者报道，在于4月15日在法国巴黎召开的联合国教科文组织执行局第224届会议框架内，联合国教科文组织执行局决定将隶属于越南科学技术翰林院（VAST）的国际数学研究与培训中心（ICRTM）和国际物理中心（ICP）的教科文组织二类机构资格延长8年。

联合国教科文组织执行局第224届会议场景。图自越通社
联合国教科文组织执行局第224届会议场景。图自越通社

越通社巴黎——越通社驻巴黎记者报道，在于4月15日在法国巴黎召开的联合国教科文组织执行局第224届会议框架内，联合国教科文组织执行局决定将隶属于越南科学技术翰林院（VAST）的国际数学研究与培训中心（ICRTM）和国际物理中心（ICP）的教科文组织二类机构资格延长8年。

越南外交部副部长、越南国家教科文组织委员会主席吴黎文表示，越南的该两个科学中心被评估符合联合国教科文组织的各项标准，并继续获准延长作为教科文组织二类机构的资格，充分体现了越南政府对基础科学发展的治理能力和强有力的承诺。这也契合越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，以及关于新形势下融入国际社会的第59-NQ/TW号决议的精神。上述两个中心不仅服务国家利益，还正逐步发展成为知识中心，促进东盟及亚太地区的南南合作，从而使越南成为全球科学网络中的积极一环。

越南科学技术翰林院院长陈鸿泰教授强调，翰林院领导将继续对数学和物理领域给予特别关注，抓实抓好青年人才吸引集聚，拓展国际合作，邀请外国专家赴越长期工作等。力争将国际数学研究与培训中心（ICRTM）和国际物理中心（ICP）建设成为越南科学发展的核心中心，不仅在基础研究发展方面发挥引领作用，还为解决数据建模、天气预报以及各种新技术系统等现实问题作出贡献。这一方向也契合越共中央政治局第57号决议关于以科技与创新为突破性发展动力的战略导向。

越南常驻联合国教科文组织（UNESCO）代表团团长阮氏云英大使认为，这是一个具有重要意义的事件，不仅彰显了越南基础科学在国际舞台上的声誉、地位及切实贡献，也是越南与UNESCO建立合作关系50周年（1976—2026）的系列纪念活动之一。维持并提升越南两个国际科学中心的地位，正是将以科学技术和创新作为突破性发展动力的主张付诸实践，同时推动科学发展与在新形势下更高水平融入国际社会相结合。

国际数学研究与培训中心主任潘氏河阳透露，该中心已与国际理论物理中心（ICTP）、发展中国家科学院（TWAS）以及国际纯粹与应用数学中心（CIMPA）签署合作协议，推动学者交流活动取得突破性进展。与此同时，该中心将邀请具有国际声誉的教授赴越驻留工作（每年2个月以上），以构建高水平研究团队；并与CIMPA配合每年开设为期6个月左右的专题培训班，从而打造深入研究环境并深化国际互联互通。

在接下来的8年延长期内，越南将致力于扩大与国际理论物理中心（ICTP）、世界科学院（TWAS）等国际科学中心，以及东盟成员国和非洲国家之间合作范围，推动国际数学研究与培训中心和国际物理中心真正发展成为区域内基础科学卓越中心，为促进国家发展并落实《联合国科学促进可持续发展国际十年(2024—2033年)》作出切实贡献等。（完）

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越通社
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