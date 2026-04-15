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瑞士—越南人工智能与金融技术对话在瑞士举行

越通社驻瑞士记者报道，瑞士—越南基于可信数字基础设施人工智能（AI）与金融科技对话于4月13日在苏黎世市成功举办。对话会重点讨论了金融行业面临的核心问题，即如何在确保信任、合规以及跨境数字基础设施安全的前提下充分挖掘人工智能（AI）的转型潜力。

瑞士—越南人工智能与金融技术对话在瑞士举行。图自越通社
瑞士—越南人工智能与金融技术对话在瑞士举行。图自越通社

越通社苏黎世市——越通社驻瑞士记者报道，瑞士—越南基于可信数字基础设施人工智能（AI）与金融科技对话于4月13日在苏黎世市成功举办。对话会重点讨论了金融行业面临的核心问题，即如何在确保信任、合规以及跨境数字基础设施安全的前提下充分挖掘人工智能（AI）的转型潜力。

瑞士—越南经济论坛（SVEF）副主席、瑞士驻越南前大使伊沃·西伯（Ivo Sieber）指出，人工智能（AI）正在推动金融服务转型，各机构在融合、合规及数据治理方面正面临较多挑战。他强调，可信数字基础设施已不再是可选项，而是战略性需求；同时重申，SVEF不仅是对话平台，更是促进瑞士与越南之间各具体合作伙伴关系向前发展的重要基础。

越南常驻联合国、世界贸易组织及其他驻日内瓦国际组织代表团团长梅潘勇大使也赞同这一全球性观点，并强调，人工智能对全球贸易和经济增长的影响力日益增强。他指出，与人工智能相关的商品已成为推动全球贸易扩张的主要动力，远超传统领域；同时强调，数字化转型在社会层面上也表现突出，越南人工智能用户使用率较高。

从双边关系角度看，越南驻瑞士大使馆代办朱秋姮强调，越南金融科技（fintech）和数字经济领域正保持强劲发展势头。她指出，越南大多数金融机构已应用人工智能（AI），对该领域的投资力度也在持续加大。在消费者对数字银行需求旺盛以及智能手机普及率较高的背景下，越南正进入大规模推广应用阶段。她同时也强调了加强法律框架、基础设施和网络安全建设来支持可持续发展的重要性。

最后，由WSB International创始人兼首席执行官黄慧思（Samantha Wai Sze Wong）主持的圆桌讨论会汇聚了来自金融、法律和科技领域的顶尖专家。参会代表强调，信任仍然是人工智能（AI）在金融服务中成功应用的决定性因素。

此次对话再次彰显越南与瑞士通过把握金融、治理、技术与创新等领域互补优势推动合作关系提质升级的巨大潜力。

对话会是即将于6月10日在苏黎世大学举行的2026年瑞士—越南经济论坛筹备活动之一。（完）

越通社
#瑞士 #越南 #人工智能 #金融技术 #对话 瑞士 越南
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