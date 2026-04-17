经济

伦敦证券交易所代表：越南资本市场前景十分乐观

伦敦证券交易所股权一级市场国际业务拓展总监汤姆·艾登堡近日接受记者采访时强调，越南经济快速增长、政策导向清晰，为市场带来了积极前景。

股权一级市场国际业务拓展总监汤姆·艾登堡。图片来源：越通社
股权一级市场国际业务拓展总监汤姆·艾登堡。图片来源：越通社

越通社胡志明市——在地缘政治仍存在诸多不确定性的背景下，全球资本依然在寻找高增长市场的投资机会。在这一趋势中，尤其是在实现两位数增长目标以及市场有望升级的背景下，越南被伦敦证券交易所（LSE）评价为“一个非常值得关注的故事”，

在近日于胡志明市举行的高级投资论坛期间接受媒体采访时，伦敦证券交易所股权一级市场国际业务拓展总监汤姆·艾登堡（Tom Attenborough）强调，越南经济快速增长、政策导向清晰，为市场带来了积极前景。他表示，越南拥有高速增长的经济基础，政府也在确保这一增长势头进一步加快，因此市场前景十分乐观。

汤姆·艾登堡认为，为实现两位数增长目标，越南需要更国际资本强劲的参与，这也为投资者参与越南经济长期增长过程中提供了重要机遇。

与此同时，越南在东盟地区的作用日益增强，并有望在未来提升至全球层面。许多越南企业已从“国家冠军”成长为“区域领先者”。

在此背景下，伦敦证券交易所希望发挥桥梁作用，支持越南企业更深入地接入国际投资者网络，从而更好把握增长机遇。
值得注意的是，汤姆·艾登堡认为，富时罗素将越南市场从“前沿市场”升级为“新兴市场”的路线图具有极其重要的意义。市场升级将吸引大量按照新兴市场指数配置资产的投资基金的资金流入。

此外，越南政府在放宽国际投资规定、打造更加开放的融资环境方面的努力，已正式为外资流入更强劲“打开大门”。

一个具体例证是，胡志明市发展商业股份银行（HDBank）与伦敦证券交易所签署了谅解备忘录（MoU）。据伦敦证券交易所代表介绍，该协议为HDBank进入国际资本市场，特别是债券市场，创造了机会。

在谈及越南建设国际金融中心（VIFC）的计划时，他认为这是一个积极举措。借鉴迪拜、阿斯塔纳等成功金融中心的经验，建立透明、符合国际惯例的法律框架，将有助于简化投资流程并促进资本高效流动。

伦敦证券交易所代表表示，愿意以多种形式与越南国际金融中心（VIFC）开展合作，从支持发行机构进行国际融资到提升该中心在全球金融版图中的地位。（完）

越通社
#伦敦证券交易所 #股权一级市场国际业务拓展总监 #汤姆·艾登堡 #越南经济快速增长 胡志明市
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