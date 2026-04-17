经济

推动国有企业创新 为经济增长注入动力

越共中央政治局2026年1月6日颁布第79号决议（79-NQ/TW），不仅确立了国有经济的主导地位，还对创新管理方式、提高经营效率及增强国有企业竞争力提出了更高要求。专家普遍认为，该决议的核心在于实现从“行政管理思维”向“现代治理思维”的转变，从而为新发展阶段的经济增长注入新动力。

第23届越南国际印刷及包装工业展上展示的多款自动化机械设备。图自越通社
第23届越南国际印刷及包装工业展上展示的多款自动化机械设备。图自越通社

越通社河内—— 越共中央政治局2026年1月6日颁布第79号决议（79-NQ/TW），不仅确立了国有经济的主导地位，还对创新管理方式、提高经营效率及增强国有企业竞争力提出了更高要求。专家普遍认为，该决议的核心在于实现从“行政管理思维”向“现代治理思维”的转变，从而为新发展阶段的经济增长注入新动力。

越南社会科学翰林院金融与科学管理委员会副主任范士安博士表示，第79号决议的关键不在于技术性规定，而在于对管理思维转变的要求。这要求企业必须具备更高的灵活性，并对其经营结果承担更明确的责任。

在治理方式方面，范士安认为，从“投入控制”转向“目标管理”是一项根本性变革。国家明确目标任务后，应赋予企业组织实施的自主权，并由其对结果负责。这种方式将充分激发企业的创新活力，因为企业才是最了解行业特性及自身经营条件的决策主体。

企业界代表表示，第79号决议是重要的行动指南，助力企业明确新阶段的发展方向。

然而，在竞争日益激烈的背景下，企业必须主动寻求改变以适应当前环境。据此，企业需集中实施一系列同步解决方案，如：按照精简高效的方向优化组织架构；重新配置劳动力以降低成本、提高劳动生产率。在管理上，企业应加大分级分权力度，削减不再适用的流程和手续，旨在提升生产经营活动的灵活性。同时，必须加强科学技术在管理与生产中的应用。

第79号决议允许企业留存部分利润用于再投资，这对于企业自主掌控技术创新的财务资源至关重要。此外，关于制定并审批中长期投资战略的规定，也有助于减少企业对单项项目审批流程的依赖，从而缩短项目实施时间并提高投资效益。



在竞争压力不断加大的背景下，有效落实第79号决议将成为企业持续创新、提高经营效率、逐步改善员工生活水平的契机，为推动未来实现更加稳健、可持续的发展贡献力量。（完）

越通社
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