富寿省在中国上海开展投资促进活动

越通社富寿——在中国上海市举行的富寿省投资促进会议框架内，4月16日上午，富寿省人民委员会主席陈维东主持了与上海39家大型企业和集团代表的投资促进会。



陈维东在会上强调了富寿省自2025年7月1日与永福省、和平省合并后的战略地位。目前，富寿省面积超过9300平方公里，人口超过400万，面积和人口分别位列全国第15位和第11位。该省位于昆明-老街-河内-海防-广宁经济走廊上，是连接中国西南地区与越南北部的重要贸易通道。



富寿省拥有多样化的自然生态系统，已规划57个工业园区，其中30个园区总面积超过5800公顷，基础设施配套完善，随时提供净地。该省目前吸引742个外商直接投资项目，总投资额近140亿美元；其中中国有180个项目，总投资额35.7亿美元，占外商直接投资总额的约26%。一些典型项目包括比亚迪越南电子厂，投资额4.11亿美元；同时，太平洋集团、京东和吉利等多家大型集团正在考察投资。



陈维东强调了在以改革创新、科技和数字化转型为基础推动本省发展，力争实现到2030年成为工业、贸易、物流、医疗和高素质培训中心，到2045年成为现代都市、繁荣社会等目标的决心。他同时强调，富寿省将继续推进行政改革，建设透明、高效的政府，并依法适用最高投资优惠政策。



会上，各方就高科技工业、电子、半导体、精密机械、汽车、电动摩托车、新材料、可再生能源、研发中心、物流和深度工业园区等优先招商引资领域进行了交流。多家上海企业表示关注并高度评价该省的潜力和投资环境，同时承诺今后加强考察和促进合作。

此次与上海39家企业的会晤被认为是越中经济合作关系不断深化的有力体现，同时为今后推动富寿省可持续发展、提升投资吸引力开辟了新的合作机遇。（完）

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