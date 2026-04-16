越南力争保持两位数增长

越通社河内——2026-2030年，越南国内生产总值（GDP）年均增长超过10%的目标被认为具有可行性，但也对宏观调控和政策协同提出了更高要求。在这一总体格局中，建筑业作为国民经济的重要支柱，被寄予厚望，有望通过推动基础设施投资、稳定市场运行和提升执行效率发挥引领作用。



基础设施——长期增长的“基石”



越共十四届二中全会发布的第18-KL/TW号结论，围绕2026—2030年五年经济社会发展规划、国家财政以及公共投资等内容，明确提出与实现“两位数”增长目标相衔接的总体部署。



这一政策框架建立在体制、增长动能、基础设施和执行能力四大支柱之上。其中，体制被确定为“突破中的突破”，是实现高质量、可持续增长的关键前提。



值得注意的是，在推进体制改革的同时，基础设施建设继续被视为根本性支撑。第18-KL/TW号结论提出一系列具体目标，如到2030年建成5000公里以上高速公路，推进南北高速铁路项目，发展港口体系和能源基础设施（特别是可再生能源和核电），同时加快数字基础设施和智慧城市建设。



基础设施建设继续被越南视为根本性支撑。图自越通社

在这一体系中，公共投资发挥“引导性资金”作用，按照集中投向、突出重点、避免分散的原则实施。提升投资效率、改善资本产出效率（ICOR），不仅有助于优化财政资源配置，也将产生明显的带动效应，激发社会资本参与。



“火车头”作用凸显



建筑业在这一进程中处于关键位置，既直接承担基础设施建设任务，又在建材和房地产市场中发挥调节作用。当前，在全球地缘政治形势复杂多变背景下，供应链受扰动，原材料和运输成本上升，对企业生产经营带来不利影响。



越南建设部办公厅主任阮智德表示，尽管面临诸多挑战，建设部门仍坚持实现两位数增长目标，将其视为推动经济迈向更快、更可持续发展阶段的战略要求。



他指出，在燃料和原材料价格波动较大的情况下，实现这一目标需要更加灵活的政策工具，同时必须确保投资纪律。为此，建设部门明确了五项重点任务。



这些任务包括：提升投资效益，对每个项目从经济社会效益、区域带动能力以及基础设施联通性等方面进行严格评估；继续把基础设施发展作为核心动力，力争公共投资资金到位率保持在95%以上；快行业结构调整，推动建筑业向现代化、绿色化方向发展；加强市场调控，建设部将与有关部门和地方密切配合，强化对建材和房地产市场的监管；完善体制机制，通过加大分级授权力度并强化监督，提高项目实施效率，压缩审批时间，增强执行责任。



尽管目标和路径已较为清晰，但最大挑战仍在执行层面。从长远看，实现两位数增长不仅在于速度，更在于构建一个以基础设施完善、制度透明和执行有力为支撑的可持续发展体系，将发展目标切实转化为具体成果。（完）