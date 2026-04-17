经济

激发动力和活力，助推高质量发展

刺激消费、扩大投资以及维持货物贸易平衡的可持续性，是推动越南经济增长的重要解决方案。

胡志明市市民日益关注产品质量及溯源，迫使企业必须实现产品信息透明化，以提升市场竞争力。
胡志明市市民日益关注产品质量及溯源，迫使企业必须实现产品信息透明化，以提升市场竞争力。

越通社河内——刺激消费、扩大投资以及维持货物贸易平衡的可持续性，是推动越南经济增长的重要解决方案。

助力三大核心增长支柱

为了实现两位数的增长目标，除了构建基于知识、科学技术和创新驱动的新型增长模式外，国内消费、投资和出口这三大传统支柱依然发挥着重要作用，为经济增长做出积极贡献。

2026年第一季度的经济运行情况显示，尽管面临地缘政治动荡和全球供应链中断的挑战，但在上述三大支柱的共同作用下，越南经济依然取得了令人瞩目的增长成绩。

服务业继续发挥“领头羊”作用，对总体增长的贡献率超过50%。其中最显著的亮点之一是私人投资领域的回升，增长率达9.8%。外商直接投资（FDI）实际到位资金创下过去5年来的最高水平。出口表现强劲，主要集中在加工制造业——该行业已成为核心动力，对GDP增长的贡献率超过32%。

专家认为，这三大“核心”增长支柱需要得到及时的政策助力，且应侧重于建立长期基础，而非仅采取单一的短期应对措施。

统计局评估称，如果能继续保持宏观经济稳定、支持生产复苏、保障民众就业与收入，2026年消费趋势持续稳定增长。

在投资方面，为了实现两位数增长目标（2026-2030年），越南需动员全社会投资资金翻番，达到约38.5千万亿越盾（约合GDP的40%），重点投入于基础设施建设并提高投资效率。

在出口方面，全年出口增长目标定为15-16%。为提升价值，需集中力量提高具有创新优势行业的生产力与产品质量；通过数字平台推动贸易促进和商品分销；扩大主力产品及具有竞争优势产品向各大市场和潜力市场的出口规模。

消除经济增长的制度性瓶颈

尽管上述动力仍为增长做出积极贡献，但统计局局长阮氏香认为，为了保持增长势头并实现2026年两位数增长目标，需要集中力量破解政策执行与制度方面的三大瓶颈。尤其是要破除行政程序、征地拆迁方面的障碍，并提高管理能力以加快公共投资拨付。

同时，需解决市场与资本、人力资源质量及竞争力等瓶颈。值得注意的是，通胀压力回升和贷款成本趋高正形成多重障碍。

专家认为，如果经济制度改革能有效落实，完全可以助力GDP增长率提升0.3个百分点。与此同时，需发展绿色增长并主动应对气候变化。此外，应加强区域联动，充分发挥胡志明市、河内、岘港等经济领头羊的作用。

在越南第十六届国会第一次会议关于经济社会和国家预算的分组讨论会上，越南政府总理黎明兴强调，增长必须与保持宏观经济稳定及管控经济大平衡相挂钩。

黎明兴总理要求削减行政审批程序和经营条件，缩减办理时间并降低合规成本。黎明兴强调：“这是可以立即着手解决的问题，旨在支持企业界和民众增强其对政策机制的信心，从而推动投资及生产经营活动。”（完）

越通社
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