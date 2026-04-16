经济

2026年国家品牌周：确立越南品牌在新纪元的战略地位

4月16日上午，越南工贸部在河内隆重举行2026年越南国家品牌周开幕式及以“新纪元下的越南国家品牌”为主题的国家品牌论坛。

2026年国家品牌周开幕式现场。图自越通社
2026年国家品牌周开幕式现场。图自越通社

越通社河内——4月16日上午，越南工贸部在河内隆重举行2026年越南国家品牌周开幕式及以“新纪元下的越南国家品牌”为主题的国家品牌论坛。

越南工贸部副部长阮生日新在开幕致辞中强调，国家品牌计划应被视为一项战略资产，反映了越南在全球价值链中的综合竞争力和信誉。在深度融入国际社会的背景下，建设国家品牌不仅是为了提升“越南制造”（Made in Vietnam）的产品形象，更是塑造国家声望、增强越南在国际舞台上“软实力”的过程。

2026年越南国家品牌周于4月16日至23日在全国范围内举行，旨在纪念“越南品牌日”18周年（2008年4月20日-2026年4月20日）。本届品牌周不仅是一系列传媒活动，更被设计为政策、企业与市场之间的“交汇点”。其中，2026年国家品牌论坛是核心亮点，汇聚了各部委、行业、地方、国际组织及专家代表，共同探讨新形势下的品牌发展趋势。各方的高度参与不仅展示了国家品牌计划的感召力，也反映了各界对品牌在提升国家竞争力中作用的深刻认识。

阮生日新指出，在下一阶段，国家品牌应立足于质量、创新、可持续发展及越南文化特色，并与国家品牌计划的新标准体系相结合。为实现这一目标，他提出了重点方向，其中强调了推动绿色转型与数字化转型的要求，将其作为提高企业增长质量和竞争力的先决条件。

工贸部贸易促进局副局长黄明战在论坛上表示，经过20多年的实施，国家品牌计划在规模和地位上均取得了显著成效。参与企业数量从2003年的30家增加到2026年的190家。此外，越南国家品牌的价值也实现了强劲增长。2025年，越南国家品牌价值达到5196亿美元，在193个经济体中排名第32位，较2020年增加2000多亿美元。与此同时，越南的国家软实力以及商业贸易支柱的排名也显著提升。

值得关注的是，多家越南企业已逐步在全全球品牌版图上站稳脚跟。外贸银行（Vietcombank）、投资发展银行（BIDV）、工商银行（VietinBank）等银行已跻身全球银行品牌价值500强；越南乳制品股份公司（Vinamilk）进入全球乳制品品牌50强；越南军队电信工业集团（Viettel）成为东南亚领先的电信企业。

黄明战强调，越共的系列决议为国家品牌战略的发展指明了方向，即以国际融入开启发展空间，以企业为中心地位，以科技创新为动力，并以文化为深厚基础。此外，他还提议制定《越南国家品牌战略(至2035年及远期展望到2045年）》。

在全球竞争日益激烈的背景下，国家品牌必须与经济及企业的实力紧密相连。在越南向实质、可持续及高附加值的方向重塑品牌建设战略过程中，这既是挑战，也是契机。（完）

越通社
#2026年国家品牌周 #越南品牌 #新纪元 #战略地位 #软实力 越南
关注 VietnamPlus

从决议到实践

数字化转型

融入国际

相关新闻

2026年春季博览会的艺术活动。图自越通社

将会展空间打造成为吸引游客的目的地

在创意经济背景下，越南正推动会展空间向旅游目的地转型。以越南国家展览中心为代表，通过融合文化、娱乐与多感官体验，构建“多体验生态系统”，为发展会奖旅游和提升国家品牌形象开辟新方向。

2026年3月初，越南在柏林国际旅游交易会上留下深刻印象。图自越通社

越南制定旅游推广战略 提升国家品牌形象

在全球旅游业竞争日趋激烈的背景下，从刚刚于3月13日至15日在法国巴黎凡尔赛门展览馆举行的第49届2026年全球旅游展（Expo Porte de Versailles）上传来的积极信号表明，越南正走在正确的道路上，逐步在世界旅游版图上塑造一个充满吸引力且富有特色的安全目的地形象。

更多

会议现场。图自越通社

富寿省在中国上海开展投资促进活动

4月16日上午，富寿省人民委员会主席陈维东主持了与上海39家大型企业和集团代表的投资促进会。目前，在富寿省开展的中资项目180个，总投资额35.7亿美元，占外商直接投资总额的约26%。

富寿省平川工业区入驻率达100%。图自越通社

越南具备优势的投资目的地吸引外资企业入驻

全球贸易的深刻变革正带来挑战，要求企业界努力及时适应日益碎片化且更难预测的投资营商环境。尽管如此，许多外资企业评估认为，越南凭借其具备优势的投资目的地，仍然是全球供应链中稳定的一环。

越南力争到2030年建成5000公里以上高速公路。图自越通社

越南力争保持两位数增长

2026-2030年，越南国内生产总值（GDP）年均增长超过10%的目标被认为具有可行性，但也对宏观调控和政策协同提出了更高要求。在这一总体格局中，建筑业作为国民经济的重要支柱，被寄予厚望，有望通过推动基础设施投资、稳定市场运行和提升执行效率发挥引领作用。

庆和省南部地区在发展风电项目方面具有巨大优势。图自越通社

能源安全：全球动荡背景下越南面临的战略抉择

在中东地缘政治局势错综复杂、风险不断积聚的背景下，全球能源安全正面临前所未有的挑战。对于像越南这样开放程度高且正处于深度转型期中的经济体而言，这些影响不仅是间接威胁，更直接渗透到日常经济社会生活之中。

瑞士—越南人工智能与金融技术对话在瑞士举行。图自越通社

瑞士—越南人工智能与金融技术对话在瑞士举行

越通社驻瑞士记者报道，瑞士—越南基于可信数字基础设施人工智能（AI）与金融科技对话于4月13日在苏黎世市成功举办。对话会重点讨论了金融行业面临的核心问题，即如何在确保信任、合规以及跨境数字基础设施安全的前提下充分挖掘人工智能（AI）的转型潜力。

图为榕桔炼油厂。图自越通社

能源安全：推进绿色转型进程的“催化剂”

美国、以色列和伊朗冲突正将全球能源安全推向一个充满波动的阶段。在像越南这样快速发展的经济体仍严重依赖化石燃料的背景下，中东局势发展不仅是一场遥远的地缘政治危机，而已成为对经济稳定的直接挑战。

“越南—保加利亚经济与工业合作前景，创新、数字化转型与绿色转型经验分享”研讨会场景。图自《国际报》

越保企业寻求工业、创新与绿色转型合作机遇

越通社驻欧洲记者报道，越南驻保加利亚大使馆同保加利亚工商会（BCCI）、保加利亚越南企业协会近日在首都索非亚联合举办题为“越南—保加利亚经济与工业合作前景，创新、数字化转型与绿色转型经验分享”研讨会。

越南与中国企业互相交换合作谅解备忘录。图片来源：越通社

推动越中经济合作关系发展

14日，在越南与中国两国党和政府领导及有关部门代表的见证下，双方企业互相交换了10项合作谅解备忘录（MoU），涵盖多个领域。

在加快数字化转型的同时，保障支付安全需求日益紧迫。图自越通社

越南银行业加快数字化转型 筑牢反欺诈防线

在越共中央政治局关于推动科技、创新和国家数字化转型取得突破的第57-NQ/TW号决议提出全面革新紧迫要求的背景下，金融银行业正加速数字化转型，并取得了初步显著成果。

金融科技中心亮相仪式。图自越通社

胡志明市加快新一代金融中心建设

14日，胡志明市国际金融中心四大战略支柱之一——金融科技中心（Fintech Hub）正式亮相。该中心被定位为金融与科技创新中心，发挥着连接银行、企业与投资者的基础设施作用。

研讨会现场。图自越通社

发挥金融生态系统枢纽作用 保障两位数增长目标实现

在越南设定未来实现两位数GDP增长目标的背景下，为企业乃至整个经济体疏通资金渠道已变得前所未有的紧迫。由《投资者》杂志于4月13日下午在河内举办的 “40年革新：经济集团的引领作用”研讨会提出一个关键问题：不仅是资本规模，更重要的是如何以高效、可持续具有较强溢出效应的方式组织、引导和配置资金流。

北宁省加速5G、数据及智慧城市的发展。图自越通社

北宁省加速5G、数据及智慧城市的发展

北宁省人民委员会副主席梅山表示，该省将继续加大数字基础设施建设与数字化转型力度，旨在有效落实政治局于2024年12月22日颁布关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议。

电动车正崛起为市场新的增长动力，VinFast是典型代表。图自越通社

越南汽车销量翻倍，电动车和混动车实现突破

2026年3月，越南汽车市场强劲加速，预计总销量超过7万辆，是上个月的2倍多，第一季度同比增长超过36%，反映出年初低迷期后的明显复苏。值得注意的是，增长动力不仅来自传统燃油车，电动车和各类混动车也起到了强劲推动作用。