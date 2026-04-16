2026年国家品牌周：确立越南品牌在新纪元的战略地位

越通社河内——4月16日上午，越南工贸部在河内隆重举行2026年越南国家品牌周开幕式及以“新纪元下的越南国家品牌”为主题的国家品牌论坛。



越南工贸部副部长阮生日新在开幕致辞中强调，国家品牌计划应被视为一项战略资产，反映了越南在全球价值链中的综合竞争力和信誉。在深度融入国际社会的背景下，建设国家品牌不仅是为了提升“越南制造”（Made in Vietnam）的产品形象，更是塑造国家声望、增强越南在国际舞台上“软实力”的过程。



2026年越南国家品牌周于4月16日至23日在全国范围内举行，旨在纪念“越南品牌日”18周年（2008年4月20日-2026年4月20日）。本届品牌周不仅是一系列传媒活动，更被设计为政策、企业与市场之间的“交汇点”。其中，2026年国家品牌论坛是核心亮点，汇聚了各部委、行业、地方、国际组织及专家代表，共同探讨新形势下的品牌发展趋势。各方的高度参与不仅展示了国家品牌计划的感召力，也反映了各界对品牌在提升国家竞争力中作用的深刻认识。



阮生日新指出，在下一阶段，国家品牌应立足于质量、创新、可持续发展及越南文化特色，并与国家品牌计划的新标准体系相结合。为实现这一目标，他提出了重点方向，其中强调了推动绿色转型与数字化转型的要求，将其作为提高企业增长质量和竞争力的先决条件。



工贸部贸易促进局副局长黄明战在论坛上表示，经过20多年的实施，国家品牌计划在规模和地位上均取得了显著成效。参与企业数量从2003年的30家增加到2026年的190家。此外，越南国家品牌的价值也实现了强劲增长。2025年，越南国家品牌价值达到5196亿美元，在193个经济体中排名第32位，较2020年增加2000多亿美元。与此同时，越南的国家软实力以及商业贸易支柱的排名也显著提升。



值得关注的是，多家越南企业已逐步在全全球品牌版图上站稳脚跟。外贸银行（Vietcombank）、投资发展银行（BIDV）、工商银行（VietinBank）等银行已跻身全球银行品牌价值500强；越南乳制品股份公司（Vinamilk）进入全球乳制品品牌50强；越南军队电信工业集团（Viettel）成为东南亚领先的电信企业。



黄明战强调，越共的系列决议为国家品牌战略的发展指明了方向，即以国际融入开启发展空间，以企业为中心地位，以科技创新为动力，并以文化为深厚基础。此外，他还提议制定《越南国家品牌战略(至2035年及远期展望到2045年）》。



在全球竞争日益激烈的背景下，国家品牌必须与经济及企业的实力紧密相连。在越南向实质、可持续及高附加值的方向重塑品牌建设战略过程中，这既是挑战，也是契机。（完）

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