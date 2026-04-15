经济

胡志明市加快新一代金融中心建设

14日，胡志明市国际金融中心四大战略支柱之一——金融科技中心（Fintech Hub）正式亮相。该中心被定位为金融与科技创新中心，发挥着连接银行、企业与投资者的基础设施作用。

金融科技中心亮相仪式。图自越通社
金融科技中心亮相仪式。图自越通社

越通社河内——4月14日，在胡志明市国际金融中心（VIFC-HCMC）与胡志明市发展商业股份银行（HDBank）联合举办的高层投资论坛框架下，胡志明市国际金融中心四大战略支柱之一——金融科技中心（Fintech Hub）正式亮相。

金融科技中心定位为金融与科技创新中心，发挥着连接银行、企业与投资者的基础设施作用；同时，该中心将支持在“沙盒”机制（Sandbox）下测试新型金融模式，从而推动金融领域的创新生态系统发展。

与此同时，规模预计达3000万美元的金融科技投资基金也正式推介，旨在支持处于增长阶段及市场扩张阶段的科技企业。

金融科技中心的成立被视为一项具体举措，确立了胡志明市国际金融中心旨在发展成为新一代金融中心的战略方向。该中心具备与国际资本市场深度对接的能力，并能基于技术创造竞争优势。

根据最新公布的全球金融中心指数（GFCI 39），胡志明市排名上升11位，位列全球第84位，入选未来2-3年内最具影响力提升潜力的中心之列。在金融科技领域，该市排名上升7位，位列全球第83位。

《2025年全球初创生态系统报告》（StartupBlink 2025）也指出，胡志明市在全球初创版图上的排名已连续四年提升，其中金融科技是增长最快的领域之一。目前，该市在区块链领域位居全球前30强，在东南亚排名第二。

在数字资产及新型金融模式备受投资者关注的背景下，胡志明市国际金融中心也在筹备必要条件。值得注意的是，币安（Binance）与胡志明市财政局此前的合作协议，目前已转由胡志明市国际金融中心负责管理，重点在于技术支持和新产品开发。

资料图。图自越通社

沙盒——新一代金融中心的“政策实验室”

胡志明市在金融科技（fintech）领域的排名持续提升并保持强劲增长态势，正逐渐成为全球金融版图上的新亮点。在此背景下，沙盒(sandbox)被视为“政策实验室”，为城市缩短国际金融中心建设工期奠定基础。


与此同时，资产代币化（Tokenization）和跨境支付等趋势也正由相关单位进行研究并征求意见。若确定可行，胡志明市国际金融中心将在未来建立试点机制予以实施。

胡志明市国际金融中心代表认为，扩大“测试空间”将有助于金融机构在适当的监管框架内推广新产品和服务，从而扩大市场规模。同时，凭借灵活的政策测试能力及有效的风险管理机制，这将有助于提升胡志明市作为区域金融中心的吸引力。

胡志明市领导承诺将与各合作伙伴同行，朝着灵活且接轨国际标准的方向进一步完善法律框架，只在创造透明、稳定且具有高度可预测性的投资环境，并强力推动金融领域的各项创新倡议。（完）



越通社
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