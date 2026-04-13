同塔省首批柚子正式出口澳大利亚市场

越通社同塔省——4月13日，同塔省人民委员会与蓝海贸易进出口股份公司（Blue Ocean）联合举行同塔柚子首发仪式，标志着该省首批柚子正式销往澳大利亚市场。



同塔省农业与环境厅副厅长黎志善在仪式上表示，目前全省柚子种植面积约4364公顷，年产量超过6.5万吨。全省已获批23个柚子种植区，共计31个编码，总面积达470.85公顷。其中，有16个种植区（共22个编码）已获准出口美国和韩国市场，面积为249.4公顷。



值得关注的是，同塔省首个种植区已通过蓝海贸易进出口股份公司，满足出口澳大利亚市场的苛刻标准。这是该省柚子产业在今后进一步开拓国际市场的关键基础。



蓝海贸易进出口股份公司总经理范氏玉石认为，出口不仅是一项商业交易，更是对越南农产品品质与声誉的肯定。该公司承诺将在提升生产标准，投资建设符合同塔省出口标准的原料区，并助力越南农产品走向澳大利亚及更多高端国际市场等方面并肩同行。



植物保护局建议各地方、企业、合作社及生产基地继续完善相关流程，认真研究澳方的通知内容及该局的技术指导。各单位需加强与植物检疫机构的配合，确保全流程符合澳方要求。



美丰合作社社长陈清丰在仪式上表示，澳大利亚市场对越南水果有着极高的质量标准。为此，美丰合作社已倾尽全力按照质量标准进行耕作精细化。不仅是澳大利亚市场，美丰柚子乃至同塔柚子都将向更高标准迈进，以提升越南柚子的品牌声望。



仪式上，蓝海贸易进出口股份公司与美丰农业服务合作社签署了合作协议，共同建设高质量柚子原料区，以向澳大利亚市场供应。（完）

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