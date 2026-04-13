2026年越南国际旅游展：加强企业对接，激发旅游旺季活力

越通社河内——2026年越南国际旅游展（VITM 2026）吸引了逾9万人次参展。约4500名越南及国际旅游企业代表参加企业对接与洽谈；达成超过2.5万场次预约及深度交流合作；现场提供约1.5万个优惠旅游行程及相关产品。上述令人瞩目的数据是组委会在4月12日下午于河内举行的2026年越南国际旅游展闭幕式上正式公布的。



本届展会以“数字化转型与绿色增长——提升越南旅游业地位”为主题，明确展现了越南旅游企业围绕“绿色可持续—高质量—现代技术”这一主轴的发展方向。这是符合新背景下行业重组要求的贯穿性方针。



展会于4月8日至12日举行，期间在 TikTok 社交平台上的访问与互动量超过3500万次，显著提升了传播效能。



展会期间，各地方及单位协调举办了18场活动、会议、研讨会及推介活动，为相关各方构建了深度交流平台。据初步统计，参展单位的旅游产品销售收入超过1950亿越盾；95%的企业达成了既定目标，其中8.2%超额完成预期；超过92%的企业对展会各项活动感到满意。



组委会向2025年度典范的旅游组织、企业及个人给予了表彰，颁发了涵盖19个类别的221个奖项（包括141个集体奖和80个个人奖）；并向规模最大、设计最精美及活动最具吸引力的展位授予了纪念章和证书。



2026年越南国际旅游展吸引了来自国内31个省市以及全球20个国家和地区的旅游管理、促进机构及企业参展。600多家企业设展；百余家新闻媒体及数千名社交媒体达人（TikToker、KOL等）共同参与，为推广越南旅游形象作出了积极贡献。本届展会组织规范、专业，取得了积极成果，不仅刺激了4·30越南南方解放日和五一节假期及暑期国内外旅游需求，还推动越南旅游业保持增长势头，助力完成2026年全年目标。（完）

越通社