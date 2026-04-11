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2026年4月15日起更换手机时须进行生物识别认证

自2026年4月15日起，用户在更换移动设备时须重新进行人脸识别认证。这是加强安全性、遏制“垃圾SIM卡”的买卖现象并在用户丢失手机时提供保护的解决方案。

2026年4月15日起更换手机时须进行生物识别认证。图自越通社
2026年4月15日起更换手机时须进行生物识别认证。图自越通社

越通社河内——根据越南科学技术部颁布的第08/2026/TT-BKHCN号通知，自2026年4月15日起，用户在更换移动设备时须重新进行人脸识别认证。这是加强安全性、遏制“垃圾SIM卡”的买卖现象并在用户丢失手机时提供保护的解决方案。

自发现更换移动设备2小时起，电信运营商将暂停移动用户号码的拨出和短信功能并发布通知，要求用户重新认证。

在30天内，若未完成人脸识别认证，用户号码将被双向停机。

双向停机5天后，若用户仍未执行，运营商将解除合同并终止服务。

此外，自4月15日起，所有新登记的SIM卡必须进行生物识别认证，同时与国家人口数据库进行比对。用户可通过VNeID应用程序进行登记，无需在柜台进行视频通话。

用户可通过VNeID应用程序检查其名下的所有手机号码清单，以便及时注销不使用的号码。此前已使用芯片身份证（CCCD）或2级VNeID登记的用户无需重新认证，除非更换终端设备。

用户可通过以下4种方式进行认证，包括VNeID应用程序、运营商的官方应用程序、直接前往运营商的交易点或前往合法的受托手机号码信息登记点。

认证内容将包括个人身份识别码、姓名、出生日期及人脸照片等4项基本信息。（完）

越通社
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