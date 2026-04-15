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教育数字化转型——现代社会发展的必然趋势

教育数字化转型正成为提高“教”与“学”质量、适应现代社会发展趋势的迫切要求。近年来，在富寿省，各教育机构，特别是偏远地区的学校，逐步推进信息技术应用，在管理和教学工作方面创造了明显转变，为全面提高教育质量作出了贡献。

附图。图自《民智报》
附图。图自《民智报》

越通社富寿——教育数字化转型正成为提高“教”与“学”质量、适应现代社会发展趋势的迫切要求。近年来，在富寿省，各教育机构，特别是偏远地区的学校，逐步推进信息技术应用，在管理和教学工作方面创造了明显转变，为全面提高教育质量作出了贡献。

在2025-2026学年，富寿省和平坊工业高中学校有1200多名学生。该校确定数字化转型是提高教育质量的重要解决方案，因此已在从管理到教学组织，以及家庭与学校联系等多个领域同步部署。在管理工作中，学校已投入使用学校管理软件、电子档案、电子成绩册，同时，在网络环境上开展财务管理、文书管理和运行管理，逐步替代手工方式。数据数字化使管理工作透明、省时、提高管理效率。

在该校任教的自然科学教师陈氏蓉表示，在教学活动中，学校教师队伍积极利用互联网、软件和数字设备来革新教学方法。许多电子教案配有生动的图片和视频说明，检查评估也灵活地在在线平台上进行。有技术支持的教学课程不仅使课堂生动易懂，还激发了学生的兴趣，发挥了他们的主动性和创造性。

富寿省各贫困地区的学校也大力开展教育数字化转型。这被视为缩小各地区之间教育质量差距的突破口。

在乐山乡少数民族寄宿制初中与高中学校，信息技术的应用已逐步改变了传统的教学方法。老师裴氏玉表示，学校已从“老师读、学生记”的方式转向组织培养技能、增强互动的学习活动。学生在Azota、OLM等数字平台上进行练习和做作业，从而锻炼技能，提高自学能力。

富寿省教育培训厅厅长郑世传表示，实践证明，将技术引入学校已在管理和组织教育活动方面创造了明显转变。许多山区、困难地区的教师以前对技术技能还有所欠缺，现在已主动学习，适应数字环境。教学思维也逐渐向现代化、以学生为中心的方向转变。与此同时，计算机、投影仪、交互式白板等设备以及辅助教学软件和在线平台已得到投资并日益广泛使用。因此，课程质量得到提高，学生的学习体验明显改善。

郑世传先生介绍，教育数字化转型不仅是技术的应用，更是思维、方法和方式的全面变革过程。师生不再停留在单向的知识传授和接收，而是朝着建设充满活力、创造性的学习环境，帮助学生最大限度地发挥潜力。

今后，富寿省教育培训部门将继续朝着同步、有效和可持续的方向推进数字化转型，其中，特别优先考虑偏远地区、少数民族同胞聚居区。重点是提高教师和管理人员的数字能力，逐步完善信息技术基础设施，确保为还面临困难的学校提供教学设备和互联网连接的基本条件。同时，该部门继续革新教学方法，发挥学生的主动性和创造性，缩小各地区之间的教育质量差距。（完）


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