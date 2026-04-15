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数字技术推动山区旅游发展

近年来，宣光省旅游业保持良好增长势头。其中，按照越共中央政治局关于科技、创新和数字化转型的第57号决议精神推进的数字化转型正逐步走进现实生活，成为推动旅游业发展的重要动力。

在旅途中，游客在指导下通过智能手机查询旅游信息，从而更便捷地探索宣光省。图片来源：越通社
在旅途中，游客在指导下通过智能手机查询旅游信息，从而更便捷地探索宣光省。图片来源：越通社

越通社宣光省——近年来，宣光省旅游业保持良好增长势头。其中，按照越共中央政治局关于科技、创新和数字化转型的第57号决议精神推进的数字化转型正逐步走进现实生活，成为推动旅游业发展的重要动力。

企业与游客共同参与数字生态系统

2025年，宣光省接待游客人数超过390万人次，为当地经济发展作出重要贡献。在此基础上，2026年该省力争接待约410万人次游客，其中包括约60万人次国际游客，创造约2.9万个就业岗位。宣光省继续将旅游业确定为重要经济产业，朝着绿色、可持续方向发展，并与数字化转型和提升竞争力相结合。

数字化转型为推广宣光旅游形象提供了巨大机遇。为切实落实第57号决议，宣光省文化、体育与旅游厅正推进文化遗产和旅游景点数据库的系统化、数字化建设，通过省级旅游信息门户为游客提供信息服务。

当地各旅游区、景点、企业及旅游服务经营户普遍应用二维码（QR），集成景点信息、导航指引、医疗服务、餐饮住宿等内容，方便游客查询和使用。

宣光省文化、体育与旅游厅副厅长阮氏怀表示，数字化转型正从基层带来深刻变化。当地居民已直接参与其中，学会利用社交网络、二维码及在线平台推广和经营旅游服务。

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游客在河江零公里地标扫描二维码，了解旅游信息。图片来源：越通社

来自荷兰阿姆斯特丹的游客阿尔布雷希特（Sterre Albrech）分享说：“参观这里各著名景点，我可以通过扫描二维码获取景点信息和参观指南，这非常方便，也让我更好地了解当地文化。”

目前，当地旅游企业正加快在运营和推广中应用技术。其中，年轻河江旅游公司通过建设多渠道传播体系、优化数字平台接触客户，成为典型代表。该公司负责人表示，如今游客主要通过网络搜索和预订服务，不进行数字化转型将难以竞争；技术有助于更快速、透明地接触客户并提升服务质量。

年轻河江旅游公司经理阮文廌表示，如今游客主要通过网络搜索和预订服务，因此如果不进行数字化转型将难以具备竞争力；技术有助于更快速、更透明地接触客户，并提升服务质量。

从基层改变旅游发展方式

在纳杭、清水等具备旅游发展基础的地区，尤其是在同文岩石高原一带，数字化转型不仅是管理工具，更逐渐成为社区旅游的新生产方式。当地居民正从传统经营方式转向主动通过数字平台接触市场。

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· 游客在宣光省探索当地之美的旅程中。图片来源：越通社

陇句乡人民委员会副主席麻尹庆表示，数字化转型显著改变了居民的旅游经营方式。许多家庭已会使用智能手机、社交网络和二维码推广服务、介绍本土文化，不仅增加了客源、提高收入，

目前，不少餐饮经营户和民宿已通过智能手机拍摄图片、视频并发布在社交平台上，实现快速传播和直接触达游客。同时，二维码被广泛应用于菜单、服务介绍及土特产（如织锦、玉米酒、农产品）展示。许多经营者还加入在线预订平台，拓展市场并增强经营主动性。

管坝乡民宿主人李红秋表示，过去主要依赖熟客或他人介绍揽客，但自从利用社交网络进行宣传后，客流量明显增加。服务内容、房价及菜单等信息均在网上公开，吸引更多游客主动前来，其中也包括外国游客。如今，如果不会使用手机进行推广，将很难从事旅游经营。

来自河内的游客阮秋河表示：“通过旅行社、旅游机构发布的信息以及景点设置的二维码，我可以快速完成订房、查询信息和反馈服务，行程更加安心和自主。”

实践表明，按照第57号决议推进的数字化转型，不仅提升了旅游管理与经营效率，也有助于传播宣光的文化与形象，逐步构建现代化、智能化和可持续发展的旅游生态系统。（完）

越通社
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