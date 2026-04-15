经济

能源安全：全球动荡背景下越南面临的战略抉择

在中东地缘政治局势错综复杂、风险不断积聚的背景下，全球能源安全正面临前所未有的挑战。对于像越南这样开放程度高且正处于深度转型期中的经济体而言，这些影响不仅是间接威胁，更直接渗透到日常经济社会生活之中。

庆和省南部地区在发展风电项目方面具有巨大优势。图自越通社
庆和省南部地区在发展风电项目方面具有巨大优势。图自越通社

越通社吉隆坡——在中东地缘政治局势错综复杂、风险不断积聚的背景下，全球能源安全正面临前所未有的挑战。对于像越南这样开放程度高且正处于深度转型期中的经济体而言，这些影响不仅是间接威胁，更直接渗透到日常经济社会生活之中。如何在应对燃料价格攀升压力的同时保持增长势头，已成为决策者亟待解决的迫切战略难题。

马来亚大学国际关系高级研究员佐克里斯·伊德里斯（Zokhris Idris）博士在接受越通社驻吉隆坡记者采访时表示，据估计，越南约有40% 的燃料需求受到直接影响，这迫使企业和管理机构必须调整进口路线以适应现状。

此外，通货膨胀以及因航空运输受阻导致的旅游业下滑，正拖累该地区整体增长。部分专家甚至担忧，若冲突长期化且供应无法及时疏通，石油储备将面临巨大压力。

佐克里斯·伊德里斯指出，越南正通过国家能源结构中的根本性变革，致力于提升自主韧性。根据现行路线图，越南正逐步减少对煤电的依赖，并加速发展风能、太阳能等可再生能源。加强输电网络投资以及推动国际合作政策，特别是东盟联网电网（APG），已成为战略优先事项。此外，在和平利用核能领域，越南正加强与国际原子能机构（IAEA）等国际组织及先进技术伙伴的紧密合作，实现可持续供应的多元化。

谈及长期前景，佐克里斯·伊德里斯认为，像越南这样的发展中及中等收入国家需特别关注可再生能源的前景。当前的动荡不仅是眼前的困难，更是推动各国加速绿色转型的动力。

为增强经济韧性并确保可持续能源路线，佐克里斯·伊德里斯建议越南应集中精力制定、执行并持续评估国家能源恢复战略。同时，积极探索并参与导向可再生能源的区域性机制。

凭借在区域整合和可再生能源投资方面的积极举措，越南完全有能力将地缘政治动荡带来的压力转化为实现经济结构绿色化、可持续化转型的机遇。此外，国家政策与各经济主体之间的凝聚力与协同力，将是助力越南渡过当前难关的“关键钥匙”。（完）



越通社
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