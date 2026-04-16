印度尼西亚与法国加强国防合作

越通社河内——据越通社驻雅加达记者援引印尼政府声明报道，印尼总统普拉博沃·苏比延多（Prabowo Subianto）于4月14日在爱丽舍宫与法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）举行会谈。两国领导人就“加强战略合作”事宜进行了讨论，内容涵盖武器装备采购及国防工业发展。法国目前被视为印尼在欧洲的重要战略伙伴。



除国防领域外，双方还一致同意扩大在能源转型及新能源、可再生能源开发方面的合作。这些领域在两国可持续发展战略中正发挥着日益重要的作用。



普拉博沃总统此次访法是在其于克里姆林宫会见俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）之后进行的。据印尼内阁秘书泰迪·因德拉·维贾亚（Teddy Indra Wijaya）透露，双方讨论了加强战略伙伴关系，特别是在能源、矿产资源和国家工业发展等领域的合作。



此前，印尼总统还访问了韩国和日本。他解释称，密集开展外交活动的主要目标是在中东冲突导致全球油价上涨的背景下，确保国家的能源安全。（完）



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