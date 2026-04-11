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泰国制定应对中东冲突影响的四个增长情景

据越通社驻曼谷记者报道，泰国官员认为，中东冲突正加大该国经济增长前景的风险，迫使当局重新评估增长预测，并对日益增加的经济停滞风险做出警告。

泰国制定应对中东冲突影响的四个增长情景。图自越通社
泰国制定应对中东冲突影响的四个增长情景。图自越通社

越通社河内——据越通社驻曼谷记者报道，泰国官员认为，中东冲突正加大该国经济增长前景的风险，迫使当局重新评估增长预测，并对日益增加的经济停滞风险做出警告。

泰国国家经济与社会发展委员会（NESDC）秘书长达努查·皮查亚南（Danucha Pichayanan）表示，尽管目前美伊之间已出现谈判信号，但中东局势正日益加大全球能源市场的压力，导致石油市场剧烈波动。因此，该委员会制定了四个可行方案，以重新评估泰国今年以来的经济轨迹。

在第一个情景中，如果冲突波及各地区但在未来两个月内结束，霍尔木兹海峡和红海的燃料运输中断将只是暂时的，且不会对能源基础设施造成进一步破坏。泰国的国内生产总值增长率将降至1.4%，通货膨胀率升至2.7%。

在第二个情景中，如果冲突扩大并持续3至5个月，包括泰国在内的许多经济体可能会陷入增长放缓、物价飙升的停滞阶段。届时，泰国GDP增长率将降至0.9%，而通货膨胀率将升至4.4%。

在更为严重的第三个情景中，如果冲突持续6至9个月，泰国经济将大幅下滑，GDP增长率仅为0.2%，而通货膨胀率将飙升至5.8%。

而在最坏的情况下，如果冲突大规模蔓延并超出中东地区范围，世界将进入长期的全球衰退阶段。届时，泰国将无法准确预测油价、通货膨胀率及经济增长。

泰国经济与社会发展委员会警告称，冲突的影响不仅局限于油价，还会波及商品成本并削弱购买力。当需求疲软而通货膨胀加剧时，经济停滞的风险愈发明显。此外，供应链中断，特别是原材料短缺，可能会继续给生产和工业活动带来压力。（完）

越通社
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