越保企业寻求工业、创新与绿色转型合作机遇

越通社索非亚——越通社驻欧洲记者报道，越南驻保加利亚大使馆同保加利亚工商会（BCCI）、保加利亚越南企业协会近日在首都索非亚联合举办题为“越南—保加利亚经济与工业合作前景，创新、数字化转型与绿色转型经验分享”研讨会。



保加利亚工商会副会长瓦西尔·托多罗夫（Vasil Todorov）在会上致开幕词时高度评价两国在全球供应链加速重构背景下的合作潜力，并强调，越南是一个充满活力的经济伙伴，在亚太地区地位日益重要，为保加利亚企业发展工业、科技和贸易等领域敞开机会大门。



越南驻保加利亚大使阮氏明月强调，本次研讨会在国际形势错综复杂，数字化转型、绿色转型和创新趋势带来挑战与机遇并存的背景下举行。她指出，越保于2025年10月将两国关系提升为战略伙伴关系已为推动双边经济、工业、科技及企业对接等领域合作关系走深走实奠定了良好政治基础。



阮氏明月指出，越南正迈入以科技、创新和数字化转型为增长动力的新发展阶段，力争到2045年成为发达国家。基于两国经济的互补性，阮氏明月建议优先深化创新、人工智能（AI）、信息技术（IT）、制造业、物流、可再生能源、绿色技术及绿色转型等领域的合作。



越南驻保加利亚大使馆商务处代表阮成海在专题讨论会上介绍了越南经济发展情况、工业发展方向以及越南在创新、数字化转型、人工智能（AI）、信息技术（IT）和绿色技术等领域的具体合作需求。



保加利亚越南企业协会代表以及当地企业、协会高度评价双方在特别是制造业、电子、光电子、国防技术、数字解决方案、人工智能（AI）、环境技术和材料处理等领域的合作潜力。许多代表认为，《越欧自贸协定》（EVFTA）以及两国战略伙伴关系框架，正为扩大两国投资、贸易和技术转让方面合作范围开辟更广阔前景。



在随后进行的企业交流对接环节中，从事工业技术、自动化、电气设备、光电子、人工智能（AI）、环境技术及国防工业等领域的双方企业面对面深入对接，活动现场气氛热烈。研讨会期间，越南驻保加利亚大使馆还配合展示推介越南特色产品，助力向保加利亚企业与合作伙伴推广越南的国家形象、文化和商品等。（完）



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