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黎明兴总理在亚洲零排放共同体线上峰会上提出三大合作方向

4月15日，应日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）邀请，越南政府总理黎明兴出席了由日本首相高市早苗主持的关于能源自主的亚洲零排放共同体（AZEC）线上峰会。

黎明兴总理在亚洲零排放共同体线上峰会上发表讲话。图自越通社
黎明兴总理在亚洲零排放共同体线上峰会上发表讲话。图自越通社

越通社河内——4月15日，应日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）邀请，越南政府总理黎明兴出席了由日本首相高市早苗主持的关于能源自主的亚洲零排放共同体（AZEC）线上峰会。

越南政府总理黎明兴在会议上发言时认为，当前的能源危机不仅源于短期波动，还反映了结构性失衡以及各国之间战略竞争的加剧，尤其是在获取能源资源方面。黎明兴认为，根本解决方案不仅是实现能源供应多样化，还需要增强战略互信，推动合作与对话，在国际法基础上通过和平措施解决争端。

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黎明兴总理在亚洲零排放共同体线上峰会上发表讲话。图自越通社

黎明兴强调，越南正努力实现2050年净零排放目标，确定发展可再生能源和绿色转型是越南战略优先之一。黎明兴提出了三大重要合作方向以解决能源问题和维持供应链。一是、短期内，各国需要加强政策协调与合作，实现能源供应多样化，促进贸易便利化，维持供应链，特别是能源和粮食供应链的稳定和畅通。二是、中长期内，需要通过发展配套能源基础设施、加强战略储备和大力推动技术转让来提高各经济体的战略自主性和抵抗能力。三是、需要加快在AZEC框架内有效、务实地部署符合各国能力和实际条件的合作项目。

黎明兴表示支持将AZEC升级为AZEC 2.0的倡议，并重申，越南承诺将继续主动、积极与日本及各伙伴密切协调，有效落实AZEC倡议，共同为今世后代创造一个更绿色、更可持续、更繁荣的未来。

日本首相感谢越南及各国领导人发表了深入人心、契合当前形势的演讲及相关建议；同时表示，将责成日本相关部门抓紧与各国沟通交流，以期尽早将上述倡议落到实处。（完）

越通社
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