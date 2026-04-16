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越南国会主席陈青敏会见土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安

陈青敏祝贺土耳其的发展成就，高度评价土耳其在地区和国际舞台上的作用和地位，特别是主办2026年多项重要活动，其中包括第152届各国议会联盟大会。

越南国会主席陈青敏会见土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安 。图自越通社
越南国会主席陈青敏会见土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安 。图自越通社

越通社河内 ——越通社特派记者报道，在出席第152届各国议会联盟（IPU）大会并对土耳其进行一些双边活动期间，当地时间4月16日，越南国会主席陈青敏会见了土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）。

陈青敏祝贺土耳其的发展成就，高度评价土耳其在地区和国际舞台上的作用和地位，特别是主办2026年多项重要活动，其中包括第152届各国议会联盟大会。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安表示，土耳其重视对越关系，希望推动双边关系迈上新台阶。

陈青敏指出，越土建交近50年后，两国关系发展到更具战略性的新水平，不过仍需将两国关系提升到与两国潜力和前景相称的新高度。

双方一致同意进一步巩固政治互信，早日举行混合委员会会议，利用好两国直航航班和电子签证的便利条件，促进企业对接、贸易投资合作、旅游和民间交流，进而在新时代推动双边合作关系强劲发展。

双方认为，两国合作空间依然巨大，并强调将经济、贸易和投资作为重要合作支柱，为实现双边贸易额提升至40亿美元的目标创造便利条件，继续鼓励土耳其企业赴越南投资，为越南经济发展作出贡献。

在友好开放的气氛中，双方同意继续维持高层交流，发挥现有合作机制的作用，为今后深化越土友好和多领域合作关系作出贡献。

借此机会，陈青敏转达了越共中央总书记、国家主席苏林对土耳其总统访问越南的邀请，埃尔多安总统愉快地接受了邀请。（完）

越通社
#越南国会主席陈青敏 #土耳其总统 #越南与土耳其 土耳其
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