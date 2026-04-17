☕️越通社新闻下午茶（2026.4.17）

越共中央总书记总书记、国家主席苏林欢送仪式在南宁东站举行。图自越通社

越通社河内——·4月17日，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人与越南高级代表团离开广西南宁市启程回国，圆满结束对中国进行的国事访问。苏林一行此次访华是应中共中央总书记、国家主席习近平及夫人的邀请于2026年4月14日至17日进行的。全文



·越通社特派记者报道，对中国进行国事访问期间，4月17日上午，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人与越南高级代表团前往广西南宁市，参观“中央学舍区”旧址（又称广西南宁育才学校）。全文



·对中国进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林4月17日上午出席在南宁市举行的2026年越中边民大联欢启动仪式。全文



越南政府总理黎明兴在会上发表讲话。图自越通社

1·4月17日上午，越南政府总理黎明兴在河内主持召开与内务部、民族与宗教部、政府监察署领导的会议，重点讨论2026年初以来任务执行情况和今后重点工作方向。全文



·应越共中央总书记、国家主席苏林和夫人邀请，韩国总统李在明（Lee Jae Myung）和夫人将于4月21日至24日对越南进行国事访问。值此机会，越南驻韩国大使武胡就此次访问的意义及双边合作潜力接受了越通社驻韩国记者的采访。



·4月17日，永隆省委、人民议会、人民委员会及越南祖国阵线永隆省委员会在武文杰总理纪念区（中诚乡）隆重举行2026年永隆省各民族文化节。越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春，永隆省领导，以及少数民族乡贤和宗教组织代表共同出席了开幕式。全文



·4月16日，在位于美国纽约的联合国总部，联合国大会举行全体会议讨论中东局势。越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使强调，越南反对针对主权国家的军事打击，尤其是针对已声明与冲突无关的国家；同时强调，根据国际法和联合国相关决议（包括安理会第2573号决议），各方负有保护平民及必要民用基础设施的责任。全文



·越南政府总理黎明兴于2026年4月15日签署了关于终止越南国家交通安全委员会及各地方交通安全委员会的活动并予以解散的第17号决定。



·在国际货币基金组织和世界银行春季会议框架内，4月16日，世行举行活动，表彰在2026年扩展人力资本指数中人力资本发展成绩突出的国家，越南名列其中。 全文



从2026年7月1日起，河内将试点在特定时段或一环线内区域限制燃油摩托车。图自越通社

·河内从2026年7月起实施的低排放区路线图正在为电动摩托车市场创造巨大推动力。面对油价上涨压力和限制燃油车的政策，民众正倾向于转向绿色交通工具。全文



·4月16日傍晚，画家凡·吉约曼（Van Guillemin）的“本源”（Origine）艺术展在越南妇女博物馆（河内）隆重开幕，吸引了众多国内外嘉宾出席。全文



·2026年雄王祭祖假期及4·30和5·1日假期，越南航空运输市场呈现积极态势，订座需求在整个假期分布相对均衡，未出现大范围局部运力超载现象。



·据越通社驻曼谷记者报道，泰国旅游经营者正呼吁政府出台明确政策，以解决债务负担并提升中小企业（SME）的竞争力。全文（完）