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泰国旅游企业在能源危机中深陷债务重担

据越通社驻曼谷记者报道，泰国旅游经营者正呼吁政府出台明确政策，以解决债务负担并提升中小企业（SME）的竞争力。

许多游客和民众参加在曼谷举行的泰国泼水节。图自越通社
许多游客和民众参加在曼谷举行的泰国泼水节。图自越通社

越通社河内——据越通社驻曼谷记者报道，泰国旅游经营者正呼吁政府出台明确政策，以解决债务负担并提升中小企业（SME）的竞争力。

泰国旅行社协会（ATTA）名誉秘书长艾迪斯（Adith Chairattananon）表示，在中东冲突不断持续的背景下，即便通过最新阶段的“一人一半Plus”（Khon La Khrueng Plus）计划进行补贴，也不足以维持增长。由于能源危机推高了物流、能源及产品成本，民众在持有与去年相同金额的情况下，购买力明显下降，购物篮缩减。

这种情况对占据泰国企业绝大多数的中小企业影响尤为严重。由于目前市场需求疲软，许多企业已陷入无力偿债的境地，无法进行扩张。
艾迪斯认为，政府应通过维持合理的商品价格（包括燃油和电力价格）以及优先解决债务问题等措施，来确保企业的竞争力。

关于旅游政策，艾迪斯认为，将重点转向高端旅游是一个积极的倡议，但需确保建立有效的机制以实现收入的公平分配，在社会和环境方面产生积极影响，并保障就业公平。

泰国旅行社协会名誉秘书长指出，泰国需要通过全新的包机计划和旅游推广项目，进一步实现市场多元化，转向受中东冲突影响较小的短途市场。（完）

越通社
#泰国 #泼水节 #旅游 泰国
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