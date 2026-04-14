☕️越通社新闻下午茶（2026.4.14）

越共中央总书记、国家主席苏林参观考察河北省雄安新区起步区。图自越通社

越通社河内 ——越通社特派记者报道，在对中国进行国事访问期间，4月14日下午，越共中央总书记、国家主席苏林和越南高级代表团前往中国河北省，实地参观考察雄安新区的规划建设情况。 全文



·4月14日上午，越南政府总理黎明兴主持召开政府领导与卫生部及相关部委领导工作会议，讨论卫生部各项任务执行情况、关于人民健康保护与照顾工作的建议，尤其是针对白梅医院第二分院与越德医院第二分院（位于宁平省）建设项目现存问题的处理方案。 全文



·4月14日上午，越南祖国阵线河内市委员会举行了2026年越南海洋海岛基金募捐活动启动仪式。越南祖国阵线河内市委员会主席裴玄梅在启动仪式上表示，近年来，河内市已开展多项面向海洋与海岛的切实活动，从宣传动员到组织工作代表团前往各海域、岛屿看望慰问军民。 全文

4月14日上午，越南政府总理黎明兴主持召开政府领导与卫生部及相关部委领导工作会议。图自越通社

·自4月15日起，越南科学技术部签发关于手机用户信息认证的第08/2026号通知将正式生效。新规首次允许用户通过国家人口数据库和电子身份认证应用程序（VNeID应用）自行完成用户信息认证。



·越通社驻北京记者报道，值此越共中央总书记、国家主席苏林访华之际，环球时报14日发表题为“期待中越命运共同体建设再启新篇”的社评，认为在两党两国最高领导人的战略引领下，中越全面战略合作向更高质量、更深层次发展，双方加快构建具有战略意义的中越命运共同体，为地区稳定与发展注入更强劲动力。 全文

·由越南内务部搭建的国家就业交易服务平台于4月14日上午正式上线，网址 www.vieclam.gov.vn。平台上线标志着越南数字劳动力市场建设进程中的重要开端，有助于促进劳务供需精准对接，建设现代化、透明、灵活且高效的劳动力市场，提高就业服务效率，织密扎牢社会保障网，为经济社会可持续发展注入助推力。



·越共中央总书记、国家主席苏林访华，其中包括到访广西，具有重要而深远的战略意义。此访既是中越两党两国“同志加兄弟”传统友谊的传承与升华，也是双方巩固高层战略互信、凝聚发展共识、推动构建具有战略意义的中越命运共同体的重大举措。



电动车正崛起为市场新的增长动力，VinFast是典型代表。图自越通社

·在零售市场快速增长但缺乏引领模式的背景下，越南工贸部就《至2030年越南奥特莱斯和免税店模式发展提案及2045年愿景》举行咨询研讨会。



·蓉橘生物燃料生产厂目前正以高负荷运行，计划自今年4月中旬起以满负荷产能运行，为全国范围内调配E10RON95生物汽油提供乙醇燃料。

·富寿省人民委员会主席陈维东14日上午在中国首都北京主持投资促进会议，吸引了从事科技、电子及金属工业等领域的数十家中国企业代表参加。 全文



·传统新年（Chôl Chnăm Thmây）是高棉族同胞一年中的最大节日，不仅标志着新旧交替的时刻，更是文化特色和社区凝聚力精神的生动象体现。在喜迎2026年高棉族传统新年（4月14日至16日举行）的欢乐气氛中，党和国家的深切关怀再次证明了高棉族同胞在民族大团结中的地位，为建设繁荣富强的国家作出了贡献。（完）