中国媒体：期待中越命运共同体建设再启新篇

越通社河内——越通社驻北京记者报道，值此越共中央总书记、国家主席苏林访华之际，环球时报14日发表题为“期待中越命运共同体建设再启新篇”的社评，认为在两党两国最高领导人的战略引领下，中越全面战略合作向更高质量、更深层次发展，双方加快构建具有战略意义的中越命运共同体，为地区稳定与发展注入更强劲动力。



文章指出，两党两国最高领导人的战略引领，是中越关系发展的最大优势和最重要政治保障。不少舆论注意到，苏林总书记4月7日当选越南国家主席，9日便宣布访华消息，此外，2024年苏林就任越共中央总书记后首访也选择了中国。这充分体现了中越关系的战略性和高水平。在高层战略引领下，两党两国已建立起全方位、多层次、立体化的对话合作架构。一系列机制性安排确保双方能够就涉及彼此核心利益和重大关切的议题进行及时、深入、有效的沟通与协调。



自2023年12月宣布构建具有战略意义的中越命运共同体以来，两国关系进入政治互信更高、安全合作更实、务实合作更深、民意基础更牢、多边协调配合更紧、分歧管控解决更好的新阶段，全面战略合作取得丰硕成果。从中国光伏、新能源装备助力越南绿色转型，到越南优质农产品持续走进中国市场；从智慧口岸提升通关效率，到跨境经济合作区释放发展活力，中越在贸易、投资与旅游等方面均实现了强劲增长。在中越双边合作指导委员会的推动下，两国在新能源、人工智能等新经济领域的互利合作也呈现进一步深化态势。“中越命运共同体”为两国人民带来看得见、摸得着的切实利益。

文章还表示，不久前，中越外交、国防、公安“3+3”战略对话机制首次部长级会议成功举行。这一机制创新显示出两国战略互信的升级，也对外释放了中越携手捍卫政治制度安全、共谋民族发展振兴的明确信号。事实证明，构建具有战略意义的中越命运共同体符合两国共同利益，有利于地区乃至世界和平稳定和发展繁荣。



社评强调，构建中越命运共同体具有重要国际意义。中越两国人民共同迈向现代化，将为广大发展中国家和新兴经济体实现现代化提供有益借鉴。此外，中越在政治、经济、人文等层面交流的不断跃升，也成为两国共同参与全球治理、维护地区稳定的重要依托。在国际舞台上，双方都强调维护亚太地区和平与安全的重要性，坚持践行开放的区域主义，不断推进联合国、亚太经合组织、亚欧会议、东盟等多边机制的协调配合。这种多边层面的协同发力，不仅提升了中越两国的国际影响力，也让中越命运共同体建设有了更广阔的天地。



文章结论，当前，中国正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，越南即将开启民族发展新纪元、朝着建党建国“两个一百年”奋斗目标迈进。从“同志加兄弟”的传统情谊，到“具有战略意义的命运共同体”的时代定位，中越关系正站在新的历史起点。中国期待中越命运共同体建设再启新篇，为两国人民带来实实在在的福祉，也为地区乃至世界注入正能量。（完）