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越共中央总书记、国家主席苏林和夫人抵达北京国际机场。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林和夫人抵达北京国际机场。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林和夫人欢迎仪式在北京国际机场举行。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林和夫人欢迎仪式在北京国际机场举行。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林和夫人欢迎仪式在北京国际机场举行。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林和夫人欢迎仪式在北京国际机场举行。图自越通社
旅居中国的越南侨胞及留学生代表在北京国际机场迎接越共中央总书记、国家主席苏林和夫人。图自越通社
旅居中国的越南侨胞及留学生代表在北京国际机场迎接越共中央总书记、国家主席苏林和夫人。图自越通社
旅居中国的越南侨胞及留学生代表在北京国际机场迎接越共中央总书记、国家主席苏林和夫人。图自越通社
旅居中国的越南侨胞及留学生代表在北京国际机场迎接越共中央总书记、国家主席苏林和夫人。图自越通社
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越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人抵达北京，开始对中国进行国事访问

越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人及越南高级代表团于2026年4月14日上午抵达首都北京，开始应中共中央总书记、国家主席习近平和夫人邀请对中国进行为期三天（2026年4月14日至17日）的国事访问。

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