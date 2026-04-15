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在对意大利共和国进行正式访期间，越南国会主席陈清敏在首都罗马的众议院总部与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈。图自越通社
在对意大利共和国进行正式访期间，越南国会主席陈清敏在首都罗马的众议院总部与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈。图自越通社
在对意大利共和国进行正式访期间，越南国会主席陈清敏在首都罗马的众议院总部与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈。图自越通社
在对意大利共和国进行正式访期间，越南国会主席陈清敏在首都罗马的众议院总部与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈。图自越通社
在对意大利共和国进行正式访期间，越南国会主席陈清敏在首都罗马的众议院总部与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈。图自越通社
在对意大利共和国进行正式访期间，越南国会主席陈清敏在首都罗马的众议院总部与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈。图自越通社
越南国会主席陈清敏、意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳与越南代表团成员合影。图自越通社
越南国会主席陈清敏、意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳与越南代表团成员合影。图自越通社
在对意大利共和国进行正式访期间，越南国会主席陈清敏在首都罗马的众议院总部与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈。图自越通社
在对意大利共和国进行正式访期间，越南国会主席陈清敏在首都罗马的众议院总部与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈。图自越通社
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越南国会主席陈清敏与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈

在对意大利共和国进行正式访期间，越南国会主席陈清敏在首都罗马的众议院总部与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈。

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