Vietnam+ (VietnamPlus)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
Multimedia
图片
图表新闻
Mega Story
视频
播客
在对意大利共和国进行正式访期间，越南国会主席陈清敏在首都罗马的众议院总部与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈。图自越通社
在对意大利共和国进行正式访期间，越南国会主席陈清敏在首都罗马的众议院总部与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈。图自越通社
在对意大利共和国进行正式访期间，越南国会主席陈清敏在首都罗马的众议院总部与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈。图自越通社
越南国会主席陈清敏、意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳与越南代表团成员合影。图自越通社
在对意大利共和国进行正式访期间，越南国会主席陈清敏在首都罗马的众议院总部与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈。图自越通社
越南国会主席陈清敏与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈
在对意大利共和国进行正式访期间，越南国会主席陈清敏在首都罗马的众议院总部与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈。
2026年04月15日星期三 08:34
Zalo
Facebook
Twitter
收藏
打印
Copy link
关注 VietnamPlus
#国会主席
#国会
#意大利
相关新闻
越南国会主席陈青敏会见意大利参议院副议长
15/04/2026 05:11
越南国会主席陈青敏会见意大利总统马塔雷拉
15/04/2026 05:27
越共中央总书记、国家主席苏林在清华大学发表演讲
14/04/2026 21:59
越南国会主席陈青敏会见旅意越南人社群
14/04/2026 21:19
越南国会主席陈青敏会见意大利重建共产党总书记莫里齐奥·阿塞博
14/04/2026 20:54
越共中央总书记、国家主席苏林会见越南驻华大使馆干部和越南人社群
14/04/2026 20:43
越南国会主席陈青敏会见意越友好议员小组主席
14/04/2026 20:18
第一季度越南全国发电量768.6亿千瓦时
15/04/2026 08:15
越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人抵达北京，开始对中国进行国事访问
14/04/2026 09:53
顺化：安定宫——东西方建筑风格交融的印记
14/04/2026 08:15
激活越南北部古石道绿色旅游发展潜力
13/04/2026 08:15
探访安江 品尝独特石榴粽风味
12/04/2026 09:00
国会主席陈青敏拜会教皇利奥十四世
11/04/2026 19:33
广义省：大鱼湖红树林——原始迷人的“绿色之肺”
11/04/2026 09:00
北宁省：永严寺木版价值与世长存
10/04/2026 08:19
海防造船工业：以创新驱动实现融合发展
09/04/2026 08:15
撞山扇子村努力传承传统手工艺
08/04/2026 08:15
政府总理黎明兴宣誓就职
07/04/2026 15:33
越南第十六届国会第一次会议：国会选举政府总理
07/04/2026 15:07
越南国家主席苏林宣誓就职
07/04/2026 09:54
越南第十六届国会第一次会议：国会选举国家主席
07/04/2026 09:30
宣光省：热闹非凡、充满乡村情怀的集市
07/04/2026 08:15
第十五届国会主席陈青敏正式当选为第十六届国会主席
06/04/2026 11:53
第十六届国会第一次会议召开之前，党和国家领导前往胡志明主席陵墓敬献花圈
06/04/2026 08:55
第十六届国会第一次会议隆重开幕
06/04/2026 08:39
营角——庆和省 “微型沙漠”
06/04/2026 08:15
安江省独特的粉色寺庙：杭贡寺
05/04/2026 09:00
下载更多
主页
时政
时评
国际
经济
社会
体育
文化
科技
环保
旅游
媒体中心
Mega Story
图表新闻
图片
视频
播客