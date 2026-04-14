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越共中央总书记、国家主席苏林会见越南驻华大使馆干部和越南人社群

据越通社特派记者报道，在对中国进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人吴芳璃及越南高级代表团于4月14日晚走访了越南驻中国大使馆，会见了驻华代表机构干部和越南人社群。

越共中央总书记、国家主席苏林和夫人吴芳璃及越南高级代表团走访越南驻中国大使馆。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林和夫人吴芳璃及越南高级代表团走访越南驻中国大使馆。图自越通社

越通社北京—— 据越通社特派记者报道，在对中国进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人吴芳璃及越南高级代表团于4月14日晚走访了越南驻中国大使馆，会见了驻华代表机构干部和越南人社群。

越南驻华大使范清平在见面会上表示，此访对于巩固越中政治互信、推动落实两党两国最高领导人的共识、为新时期越中关系长期稳定、可持续发展定向具有特别重要的意义。

范清平大使表示，在中国生活的越南社群有超过10万人，其中留学生超过2.3万人。该社群具有团结、紧密、爱国精神，始终心系家乡和祖国；积极响应并为各项共同活动做出贡献；有维护民族文化特色、在当地推广越南国家和人民的精神。

范清平大使代表越南人社群及大使馆和代表机构全体干部、人员表示，这是巨大的鼓舞，体现了越南党和国家对海外侨胞——越南民族共同体不可分割的一部分——的深切关怀。

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越共中央总书记、国家主席苏林一行在越南驻华大使馆院内敬献鲜花，缅怀胡志明主席。图自越通社

苏林总书记、国家主席介绍国家近期取得的经济社会突出成就，以及多项战略主张的落实情况，强调了此次访问的特别重要意义。除了总书记、国家主席与中国高层领导人的会谈、会见外，两党中央政治局之间、两国各部委和地方之间也有重要的工作会议，旨在推动全面、高效、覆盖各个领域的合作。

苏林高度评价驻华大使馆、代表机构干部人员已努力在广阔的驻在国完成大量工作；紧密遵循党的主张路线，有效开展对外政治、经济外交、文化外交以及海外越南人工作。

苏林希望旅居中国的越南人社群继续团结互助，积极融入当地社会，遵守法律并为驻在国的发展做出贡献；同时始终心系家乡祖国，主动为国家的建设发展事业以及两国合作关系作出新的切实、高效的贡献，特别是在两国都步入新发展阶段的背景下。（完）

越通社
#苏林会见越南驻华使馆 #海外越南人工作 #越中关系 中国
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