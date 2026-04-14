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日本重视发展与越南的全面战略伙伴关系

在亚太地区安全环境复杂演变的背景下，日本重视发展与越南的全面战略伙伴关系，以促进地区和世界的和平与繁荣。

在半导体领域，越南设定了到2030年培养500名博士研究生的目标。图自越通社
在半导体领域，越南设定了到2030年培养500名博士研究生的目标。图自越通社

越通社河内——在亚太地区安全环境复杂演变的背景下，日本重视发展与越南的全面战略伙伴关系，以促进地区和世界的和平与繁荣。这是日本驻越南大使馆新闻文化中心主任、一等秘书兼川若菜（Kanikawa Wakana）在谈及日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）的外交政策时所作的评价。

兼川若菜表示，越南在外交中强调“战略自主”精神，大力推进深广国际一体化。凭借担任《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）委员会主席、《不扩散核武器条约》审议大会主席以及明年亚太经合组织（APEC）峰会东道主的角色，越南正在提升其国际地位。日本承诺支持越南为国际社会的和平、稳定与繁荣作出努力。

在安全领域，两国于去年年底在东京首次举行了副外长和副防长级“2+2”对话。两国海军舰艇互访活动持续开展，体现了双方外交和国防合作不断加强。

在经济方面，全面战略伙伴关系框架下的合作关系继续积极发展。2025年，日本对越南的投资额达31亿美元，同比增长20%，使累计投资总额达到800亿美元。过去十年间，双边贸易额增长到原来的1.8倍，规模约为每年500亿美元。

据兼川表示，越南的各项改革正在逐步推进，有助于改善投资环境，为日本企业扩大机遇。为实现两位数增长目标，越南确定重点领域包括半导体、数字化转型、绿色转型及防灾减灾。这些领域有望成为越中双边合作的新支柱。

在半导体领域，越南设定了到2030年培养500名博士研究生的目标，其中日本承诺通过共同研究项目接收约250人。两国大学间的合作研究项目已展开，首批5个课题已获批通过，预计将接收63名研究生。

在清洁能源领域，双方一致同意在“亚洲零排放共同体”倡议（AZEC）框架内开展约15个试点投资项目，总价值约200亿美元，包括海上风电、液化天然气热电等可再生能源项目。兼川强调，这些项目对两国都具有重要意义。（完）

越通社
#日本 #越南 #全面战略伙伴关系 日本 越南
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