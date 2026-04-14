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越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人启程对中国进行国事访问

应中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平和夫人的邀请, 4月14日，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林偕夫人吴芳璃及越南高级代表团离开河内，开始从4月14日至17日对中国进行的国事访问。

越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人启程对中国进行国事访问。图片来源:越通社
越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人启程对中国进行国事访问。图片来源:越通社

越通社河内——应中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平和夫人的邀请, 4月14日，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林偕夫人吴芳璃及越南高级代表团离开河内，开始从4月14日至17日对中国进行的国事访问。

陪同越共中央总书、国家主席苏林出访的有：越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀；中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀；中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉；中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将；中央政治局委员、公安部部长梁三光大将；中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略部部长阮清毅；中央政治局委员、外交部部长黎怀忠；中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训；中央政治局委员、河内市委书记陈德胜；越共中央委员、中央办公厅主任阮海宁；越共中央委员、国会副主席阮鸿延；越共中央委员、国家主席办公厅主任黎庆海；越共中央委员、司法部部长黄青松；越共中央委员、财政部部长吴文俊；越共中央委员、工贸部部长黎孟雄；越共中央委员、农业与环境部部长郑越雄；越共中央委员、建设部部长陈宏明；越共中央委员、文化体育旅游部部长林氏芳清；越共中央委员、科技部部长武海军；越共中央委员、教育培训部部长黄明山；越共中央总书记、国家主席助理、总书记办公厅负责人苏恩苏；越南驻华特命全权大使范清平。

这是苏林总书记、国家主席以党和国家最高领导人身份首次进行国事访问，恰逢中共中央总书记、中国国家主席习近平对越南进行国事访问一周年（2025年4月14日至15日）之际，也是在不到两年的短时间内，两党、两国最高领导人第三次进行双边互访。（完）

越通社
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