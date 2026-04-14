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越共中央总书记、国家主席苏林及夫人开始对中国进行国事访问

应中共中央总书记、中国国家主席习近平及夫人的邀请，4月14日上午，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人与越南高级代表团抵达首都北京，开始于4月14日至17日对中国进行的国事访问。

越共中央总书记、国家主席苏林及夫人开始对中国进行国事访问。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林及夫人开始对中国进行国事访问。图自越通社

越通社河内——越通社特派记者报道，应中共中央总书记、中国国家主席习近平及夫人的邀请，4月14日上午，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人与越南高级代表团抵达首都北京，开始于4月14日至17日对中国进行的国事访问。

当地时间4月14日9时18分，苏林一行专机抵达北京首都国际机场。

中共中央政治局委员、北京市委书记尹力，中共中央委员、中央对外联络部部长刘海星，中国驻越南大使何炜及夫人，越南驻中国大使范青平及夫人以及越南驻华大使馆众多干部、在华越南社群和留学生代表等前往北京首都国际机场迎接苏林总书记及夫人与越南高级代表团。

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越共中央总书记、国家主席苏林及夫人开始对中国进行国事访问。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林及夫人与越南高级代表团此次对中国进行的国事访问，标志着双边关系在两国进入新发展阶段之际开启了新篇章：越南在越共十四大取得圆满成功后迈入新的发展纪元，中国开启了国民经济和社会发展第十五个五年规划的实施进程。

此次访问是提升战略衔接、确立两党两国关系新高度的重要契机。两党两国最高领导人将共同确定经贸、投资、旅游、供应链与生产链合作、教育培训、科学技术等领域的新方向与新突破，努力共同实现各自国家的发展目标与愿景。（完）

越通社
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