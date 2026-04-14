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黎德泰上将担任清化省委书记

越共中央委员、中央军委委员、国防部副部长、第十六届国会清化省国会代表团团长黎德泰上将不再参加中央军委。政治局决定调动、分工并指派黎德泰参加省委员会和常委会并担任2025-2030年任期清化省委书记。

越共中央组织部部长阮维玉向黎德蔡上将颁发决定。图自越通社
越共中央组织部部长阮维玉向黎德蔡上将颁发决定。图自越通社

越通社清化省——越共中央政治局关于干部工作的决定公布会议4月13日下午在清化省举行。会议与该省166个乡坊的分会场进行视频连线。

越共中央委员、中央组织部常务副部长黄忠勇在会上公布了政治局关于干部工作的决定。

根据政治局的决定，越共中央委员、中央军委委员、国防部副部长、第十六届国会清化省国会代表团团长黎德泰上将不再参加中央军委。政治局决定调动、分工并指派黎德泰参加省委员会和常委会并担任2025-2030年任期清化省委书记。

越共中央组织部部长阮维玉表示，基于对干部的政治品质、专业能力和水平、工作经验及威信的全面考察，政治局已向第十六届国会推荐选举越共中央委员、清化省委书记阮尹英为国会副主席。

基于任务要求和实际情况，为确保越共中央委员会、中央政治局、中央书记处对地方的直接、全面、经常性和连续性的领导，在经过深入、客观、严谨、全面讨论的基础上，政治局一致决定越共中央委员、国防部副部长黎德泰上将不在参加中央军委。政治局决定调动、分工并指派黎德泰参加省委员会和常委会并担任2025-2030年任期清化省委书记。

据政治局评价，黎德泰同志工作能力强，政治立场坚定，具有创新思维，工作方法具有科学性和民主性，坚守遵纪守法底线。在任何工作岗位上均努力提升自己的工作能力与水平，出色完成所承担的任务，为军队党委的成绩作出重要贡献。

黎德泰承诺将发挥模范带头作用，努力奋斗，凝聚团结力量，发挥创造力，把握机遇，克服困难，努力完成越共清化省第二十次代表大会（2025-2030年任期）决议中各项目标任务，与全国一道胜利落实越共十四大决议。

黎德泰生于1967年，籍贯广宁省协和坊，曾任广宁省边防部队指挥长、边防部队副司令、边防部队党委副书记、边防部队司令。自2020年，黎德泰是越共第十三届中央委员会委员，中央军委委员、边防部队党委副书记。

2025年11月，黎德泰是越共第十三届中央委员会委员，中央军委委员、国防部副部长。自2026年1月至2026年4月，黎德泰为越共第十四届中央委员会委员、国防部副部长，第十六届国会代表，第十六届国会清化省国会代表团团长。（完）

越通社
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