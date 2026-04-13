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越共中央总书记、国家主席苏林主持召开公布中央政治局关于干部工作决定的会议

4月13日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开会议，公布中央政治局关于干部工作的决定。

越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话。图自越通社

越通社河内——4月13日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开会议，公布中央政治局关于干部工作的决定。

会议指定以下机构的人事安排：

2025-2030年任期中央军委、常委会、中央军委书记、副书记；2025-2030年任期中央公安党委、常委会、书记、副书记；2025-2030年任期中央各机关党委；2025-2030年任期祖国阵线、中央各团体党委。

具体的是，中央政治局指定参与2025-2030年任期中央军委的人事包括28位同志。

2025-2030年任期中央军委常委包括9位同志。

越共中央总书记、国家主席苏林连任2025-2030年任期中央军委书记。

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越共中央总书记、国家主席苏林向参与2025-2030年任期中央军委、常委会、书记、副书记的各位同志颁发任命决定书。图自越通社

越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将连任2025-2030年任期中央军委副书记。

中央政治局指定参与2025-2030年任期中央公安党委的人事包括29位同志。

2025-2030年任期中央公安党委常务委员会包括11位同志。

越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将连任2025-2030年任期中央公安党委书记。

越共中央委员、公安部副部长黎国雄上将担任2025-2030年任期中央公安党委副书记。

中央政治局指定参与2025-2030年任期中央各机关党委执行委员会的人事包括45位同志。

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越共中央总书记、国家主席苏林向参加2025-2030年任期中央公安党委、常委会、书记、副书记的各位同志颁发任命决定书。图自越通社

2025-2030年任期中央各机关党委常务委员会包括22位同志。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀同志连任2025-2030年任期中央各机关党委书记。

越共中央委员阮龙海同志连任2025-2030年任期中央各机关党委常务副书记。

阮氏黄云、杜越河、阮光长3位同志连任2025-2030年任期中央各机关党委副书记。

中央各机关党委常委包括：党委书记、党委常务副书记；各位党委副书记。

中央政治局指定参与2025-2030年任期祖国阵线、中央各团体党委的人事包括39位同志。

2025-2030年任期祖国阵线、中央各团体党委常务委员会包括14位同志。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席阮氏怀同志连任2025-2030年任期祖国阵线、中央各团体党委书记。

越共中央委员阮飞龙同志连任2025-2030年任期祖国阵线、中央各团体党委常务副书记。

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越共中央总书记、国家主席苏林向参加2025-2030年任期中央各机关党委、常委会、书记、副书记的各位同志颁发任命决定书。图自越通社

阮太学、吴文刚同志担任2025-2030年任期祖国阵线、中央各团体党委专职副书记。

越共中央总书记、国家主席苏林在会议上交付任务时强调，获授决定的各党委都承担着特别重要的角色，任务重大，直接影响党的领导能力、战斗力、组织落实决议的效率、维护和平稳定环境以及实现百年战略目标。从任期之初，每个党委就需要充分认识自身责任，经常进行自我检视、自我修正，提高对党、对国家、对人民的责任感。

苏林要求各党委绝对忠于党的目标和理想；保持政治本色、组织原则、团结统一；发挥模范带头作用，言行一致，行动坚决有效，将国家、民族和人民的利益置于至高无上的地位；同时提高参谋、领导、指导和组织的质量。各党委必须成为领导核心，在每个领域维护纪律、方向和原则。

与此同时，需要特别重视党建工作，严明纪律，提高党委、党支部活动质量；认真开展自我批评和批评；加强检查监督，主动预防违规行为，不得因姑息、逃避而削弱党组织的战斗力。

苏林建议关心干部队伍建设；评估、安排干部做到人岗相适；坚决反对本位主义、利益集团；鼓励干部敢想、敢做、敢负责，同时培养有本领、有奉献精神的接班队伍。他强调，党交付任务就是交付信任，每个党委必须行动正确、精准、负责、高效，以回报党和人民的信任。（完）

越通社
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